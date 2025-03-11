Вложение обязывает: каждая вторая малая компания отказывается от инвестиций

Инвестиционная активность малого бизнеса упала ниже 50%, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России» (есть у «Известий»). Нормальный уровень желающих вкладываться в развитие — 70%, но компании не готовы это делать из-за высоких ставок, инфляции и дорогой рабочей силы. Это давит на экономику, которая и без того значительно замедлится в этом году. Всё это должно стать аргументом для ЦБ как минимум не повышать ставку в марте. Как раз этот индекс регулятор учитывает при принятии решений — на его показатели Эльвира Набиуллина ссылалась ранее, подводя итоги заседаний по ключевой.

Инвестиционная активность бизнеса снижается

Инвестактивность малых компаний начала заметно снижаться. В этом году 51% малых и средних предприятий (МСП) заявили о том, что не планируют делать вложения в свое развитие. То есть меньше половины (49%) готовы инвестировать. Годом ранее таких было 58%, говорится в исследовании ПСБ и «Опоры России», которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Для сравнения: удовлетворительным можно считать уровень инвестиционной активности, при котором порядка 65–70% компаний заявляют о готовности вкладываться в себя, пояснила «Известиям» старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина.

Среди основных направлений инвестиций организации выбрали вложения в основной капитал — приобретение машин, оборудования, строительство новых объектов.

— Речь идет не только о масштабных инвестициях, но и о вложениях в маркетинг или рекламу. И если сейчас только половина предприятий готова вкладываться даже в такие небольшие проекты, то бизнес, очевидно, переходит в режим экономии, — пояснила Ирина Жимерина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди тех, кто намерен существенно сокращать вложения, оказалась торговля — 58% представителей этой отрасли заявили о намерении снизить инвестактивность. Как пояснили в исследовании, компании из этого сегмента бизнеса чаще используют именно банковские кредиты в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности.

— Менее всего свои инвестиции сократили компании, занятые в сфере IT и научно-технической деятельности, активно поддерживаемые государством, а также субъекты МСП, ориентированные на критически значимые госзакупки, — подчеркнул координатор «Деловой России» в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Дмитрий Панов.

Почему малые компании решили сократить инвестиции в 2025 году

По данным исследования, в первую очередь на объеме инвестиций сказывается ключевая. На последнем заседании 14 февраля регулятор сохранил второй раз подряд ставку на уровне 21% годовых.

Сейчас сверхвысокая стоимость денег, обратил внимание член президиума «Опоры России», председатель комитета по финансовым рынкам Павел Самиев. Он подчеркнул: краткосрочный кредит под оборотные цели пользуется тем же спросом, что и раньше. А вот среднесрочный и долгосрочный займы под ставки, которые есть сейчас, берут уже меньше. Это означает, что пострадала составляющая инвестиционных кредитов, уточнил Павел Самиев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Вынуть из оборота собственные средства и пустить их на развитие у МСП не получится, так как большинство предприятий не могут похвастаться значительной финансовой подушкой. То есть у них остается только кредитование. Следовательно, в ситуации дефицита или высокой стоимости денег предприниматели поставят на паузу проекты по развитию бизнеса, — отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

В большей степени наиболее уязвимыми к изменениям ключевой оказываются ресурсо- и капиталоемкие отрасли. В них для сохранения конкурентоспособности необходимы инвестиции в модернизацию и расширение производств, обновление технической базы, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Но есть и другие факторы, которые затрудняют инвестиционную активность. Например, это дефицит кадров и сопутствующее ему существенное увеличение зарплат, заявила Ирина Жимерина из ПСБ. На начало 2025-го в секторе занято чуть выше 15 млн человек, а за это время зарплаты выросли почти в два раза — до 86,5 тыс. рублей (данные за ноябрь).

Как замедляется экономика РФ и что это значит для ключевой ставки

Снижение инвестиций приведет к сокращению предложения на рынке товаров и услуг и, как следствие, росту цен на 30–40%, допускает руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов. Это еще больше разгонит инфляцию, которая в феврале 2025-го уже превысила 10%. «Известия» направили запрос в Минэк о том, какие есть риски для экономики от снижения инвестактивности.

Кроме того, снижение деловой активности МСП приведет к убыткам компаний, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. По его словам, «в более запущенных случаях» возможны банкротства или сворачивание деятельности.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всё это рискует замедлить рост ВВП, добавил эксперт. Ранее глава Минэка Максим Решетников подчеркнул, что ведомство уже фиксирует признаки охлаждения экономики страны.

В этом году министерство прогнозирует увеличение ВВП на 2,5% против 4,1% в 2024-м. Однако опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что экономика замедлится еще сильнее — до 1,5%. При этом снижение инвестиционной активности может дополнительно надавить на этот показатель, резюмировал Олег Решетников.

По словам эксперта, Банк России на следующем заседании по ключевой 21 марта учтет инвестиционную активность МСП и не будет повышать ставку. «Известия» направили запрос в регулятор. Индекс RSBI, который считают ПСБ и «Опора России», как раз учитывает ЦБ при принятии решений — на его показатели ссылалась Эльвира Набиуллина на пресс-конференциях по итогам заседаний по ставке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас возможность избежать охлаждения экономики — важный аргумент для ЦБ при принятии решения по ключевой, говорила Эльвира Набиуллина в декабре 2024-го. Тогда как до этого глава регулятора настаивала на более жесткой и бескомпромиссной политике в отношении инфляции, перед которой «нельзя капитулировать».

Однако основополагающим при принятии решения для регулятора в марте будет динамика цен — именно инфляция не позволит снизить ставку минимум до лета, полагает Олег Решетников. А к концу первого полугодия действия жесткой денежно-кредитной политики позволят обуздать рост цен.