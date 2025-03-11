Эксперты объяснили причины обвала фондового рынка США

Фондовый рынок США продолжает демонстрировать негативную динамику, вызывая беспокойство среди инвесторов. Это связано с рядом факторов, включая ухудшение экономических прогнозов, торговые войны и неопределенность в макроэкономической политике, рассказали «Известиям» 11 марта руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых и независимый эксперт Андрей Барзота.

«На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном «переходном периоде» для экономики и рисках рецессии многие инвестиционные дома, такие как Morgan Stanley и Goldman Sachs, ухудшили прогнозы роста ВВП страны. Мы также видим, что аналитики продолжают снижать ожидания по корпоративной прибыли в I и II кварталах этого года. Например, прогноз по росту прибыли компаний S&P 500 в I квартале снизился с 14,3% до 8%, а по II кварталу — с 13,7% до 10,4%», — сказала Малых.

По ее словам, на биржах усиливаются сомнения относительно будущего экономики, что особенно влияет на дорогие по мультипликаторам акции.

«Технологический индекс Nasdaq падает быстрее S&P 500 и Dow Jones. Это касается и акций Tesla, которые дополнительно пострадали из-за ухудшения прогнозов по поставкам автомобилей и снижения целевой цены аналитиками UBS», — пояснила она.

Снижение индексов связано с ожиданиями негативных последствий торговых войн.

«Речь идет о противостоянии США и Китая, где взаимные пошлины могут снизить совокупный спрос и замедлить прирост валового выпуска, что особенно ударит по технологическим компаниям. Также важно учитывать ось США – ЕС, где введение пошлин может ослабить макроэкономику обеих сторон и повлиять на котировки акций глобальных банков», — заявил Барзота.

Он добавил, что обвал может продолжиться до тех пор, пока не появится ясность в отношении последствий для финансовых показателей компаний.

«После продолжительного снижения акции становятся более привлекательными, и их котировки могут начать расти на фоне увеличения спроса», — подытожил специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп с 4 марта удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. В свою очередь Китай ввел с 10 марта импортные пошлины в размере 15% на ряд американской продукции и установил экспортный контроль в отношении 15 компаний.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что Китай оказался лучше всех подготовлен к «войне пошлин» и высокие тарифы на поставки товаров в Соединенные Штаты Америки его экономику сильно не затронут.