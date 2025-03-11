Обвал фондового рынка США после заявлений Трампа. Что пишут СМИ

Фондовый рынок США заметно упал на фоне последних заявлений президента страны Дональда Трампа. Он отказался исключить возможность наступления рецессии, чем вызвал волну распродаж. Инвесторы также жалуются на неопределенность, которую спровоцировала его тарифная политика. Что пишут СМИ о состоянии американской экономики — в дайджесте «Известий».

Reuters: фондовый рынок США теряет $4 трлн из-за политики Трампа

Опасения экономического спада после введения американских тарифов привели к распродаже на фондовом рынке, которая ускорилась 10 марта. Индекс S&P 500 упал на 2,7%, что стало самым большим дневным падением в 2025 году. Nasdaq Composite снизился на 4%, что стало самым большим однодневным падением с сентября 2022 года.

Reuters S&P 500 в понедельник закрылся на 8,6% ниже своего рекордного максимума 19 февраля, потеряв более $4 трлн рыночной стоимости с тех пор и приблизившись к падению на 10%, что будет означать коррекцию для индекса. Технологический Nasdaq завершил четверг с падением более чем на 10% ниже своего декабрьского максимума.

Индекс S&P 500 потерял все достижения, зафиксированные с момента избрания Трампа 5 ноября, и за это время упал почти на 3%. Инвесторы выразили оптимизм в отношении того, что ожидаемая программа Трампа по стимулированию роста, включая снижение налогов и дерегулирование, пойдет на пользу акциям, однако неопределенность относительно тарифов и других изменений, включая сокращение федеральной рабочей силы, ослабила настроения.

Financial Times: азиатские рынки падают вслед за американскими

Утром 11 марта упали фондовые рынки Китая, Японии и Австралии. Японский индекс Topix и ориентированный на экспорт индекс Nikkei 225 снизились на 1,5% и 1% соответственно. Южнокорейский индекс Kospi упал на 1,1%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,9%. Акции китайских и гонконгских компаний резко упали в начале торгов, но позже отыграли потери. Индекс CSI 300 снизился на 0,6%, а гонконгский индекс Hang Seng — на 1%.

Financial Times Технологические и промышленные компании лидировали по падению в Азии: тайваньские производители комплектующих TSMC и Foxconn снизились на 2,7% и 2% соответственно. Корейская компания Samsung Heavy Industries упала на 2,4%, а японский производитель оборудования для производства микросхем Disco — на 0,3%.

Аналитики отмечают, что за последний год акции технологических компаний США значительно выросли, что побудило некоторых инвесторов зафиксировать прибыль. Растущая привлекательность китайских технологических компаний на фоне впечатляющих достижений в области искусственного интеллекта, достигнутых стартапом DeepSeek, также заставила инвесторов пересмотреть высокие оценки американских фирм.

Bloomberg: рейтинг акций Китая и Европы растет на фоне падения у США

Аналитики Citigroup понизили свой рейтинг акций США, одновременно повысив рейтинг акций Китая до «выше рынка», что является еще одним признаком растущего расхождения в прогнозах относительно двух ведущих мировых рынков. Китайские акции выглядят привлекательно даже после недавнего роста, сообщили стратеги Citi.

Bloomberg Расхождение между США и Китаем становится еще более заметным, когда речь заходит об акциях технологических компаний, поскольку недавнее появление модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek оказалось переломным моментом, который подстегнул переоценку сектора в азиатской стране.

Команда HSBC Holdings также снизила рейтинг акций США до нейтрального, заявив, что видит «лучшие возможности в других местах на данный момент». Ее стратеги при этом повысили рейтинг европейских акций, за исключением Великобритании, с «недооцененного» до «выше среднего», заявив, что, по их ожиданиям, фискальное стимулирование еврозоны может стать «потенциальным фактором, который изменит ситуацию».

CNN: Трамп отказывается исключить возможность рецессии

Трамп никогда не говорил избирателям, что на пути к его новому «золотому веку» может наступить рецессия. Однако президент дважды отказался исключить экономический спад в этом году, чем спровоцировал падение фондового рынка. Инвесторы отмечают глобальную нестабильность и неопределенность относительно того, что он будет делать дальше и как будет выглядеть мир.

CNN Несколько плохих недель для рынка, который многие аналитики считают переоцененным и подлежащим коррекции, не обязательно должны предвещать более масштабную экономическую катастрофу. Но Трамп, пытаясь так много изменить, всё еще играет с огнем. Его администрация пока демонстрирует большое мастерство в разрушении, но меньшую способность объяснять, как его хаос приведет к быстрому процветанию.

У Трампа еще не было времени полностью реализовать свою экономическую политику или продемонстрировать свои заявления о том, что она сделает американцев намного богаче и заставит экономику взлететь. Но надежда на стимулирующий потенциал налоговых льгот для генерирования роста не дает опору экономике. Администрация Трампа рискует повторить ошибку предыдущего президента Джо Байдена, который уверял избирателей, что экономика находится в порядке.

The Washington Post: Белый дом преуменьшает экономические проблемы

Старшие советники Трампа в понедельник преуменьшили значение новых экономических потрясений. Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что остается много причин сохранять оптимизм относительно будущего экономики. По его словам, со II квартала начнется рост благодаря вводимым Трампом налоговым льготам.

The Washington Post Во время первого срока Трампа его администрация неоднократно отменяла новые тарифы, когда они приводили к падению фондового рынка. Но президент в последние дни всячески намекал, что во время его второго срока этого не произойдет. В четверг [6 марта] он заявил, что не смотрит на фондовый рынок, и сказал в интервью, показанном в воскресенье [9 марта], что пройдет «немного времени», прежде чем американцы увидят отдачу от его политики.

Трамп и его советники заявили, что тарифы необходимы для восстановления баланса в мировой торговой системе, которая, по их мнению, нанесла ущерб Соединенным Штатам, предоставив иностранным странам конкурентное преимущество в производстве и обработке.