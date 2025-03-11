В Москве перекрыли движение по улице Капотня из-за БПЛА
В Москве в сторону Дзержинского по улице Капотня перекрыли движение после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе «Мострансавто».
«Автобусы маршрутов № 305, 1063 ожидают возобновления движения сотрудниками ГАИ», — говорится в Telegram-канале.
На данный момент движение на участке восстановили.
11 марта президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область. Всего в этот день силами противовоздушной обороны (ПВО) удалось ликвидировать 337 украинских БПЛА над регионами РФ.