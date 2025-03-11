Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Сумах
Мир
Трамп указал на нежелание США тратить миллиарды долларов на поддержку Украины
Мир
В конгрессе США одобрили проект о финансировании правительства до 30 сентября
Мир
Посольство РФ указало на срежиссированные акции в поддержку Украины в Швеции
Мир
Reuters сообщило об отсутствии у Трампа требований по демилитаризации Украины
Общество
Синоптик спрогнозировал дожди в Москве до выходных
Мир
Посольство РФ не обладает данными о россиянах среди заложников в поезде в Пакистане
Экономика
С июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет практически невозможно
Экономика
Для туроператоров могут ввести оборотные штрафы
Общество
В России предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки вблизи аэропортов
Спорт
Поражение «Динамо» обеспечило «Локомотиву» первое место в Западной конференции
Мир
Рубио сообщил о поручении Трампа и Зеленского завершить сделку по ресурсам
Мир
Йеменские хуситы заявили о возобновлении атак на израильские суда в Красном море
Мир
Посол РФ рассказал о снижении активности сторонников Украины в Албании
Экономика
Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
Экономика
Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты
Мир
Источник рассказал о роли США в соглашении Дамаска с курдами

Французский связной: как прошла Неделя моды в Париже

В моду возвращаются клетка и длинные ремни
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Models present creations by designer Satoshi Kondo as part of his Fall/Winter 2025-2026 Women's ready-to-wear collection show for fashion house Issey Miyake during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
В Париже завершилась очередная Неделя моды. Самые интересные моменты показов — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
A model presents a creation by designer Victor Weinsanto as part of his Fall/Winter 2025 collection show for fashion brand Weinsanto during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Показ молодого дома Weinsanto открыл неделю. Модельер Виктор Вейнсанто предложил к следующему сезону смелые корсеты и головные уборы-полумаски
На весь экран
A model has her hair done backstage before the Weinsanto Fall/Winter 2025 collection show during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Подготовка перед выходом на подиум всегда занимает немало времени
На весь экран
A model presents a creation by designer Alessandro Michele as part of his Fall/Winter 2025-2026 Women's ready-to-wear collection show for fashion house Valentino during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Дом Valentino показал довольно чопорные творения Алессандро Микеле в необычном антураже общественной уборной
На весь экран
Акцентированные украшения необычных форм, похоже, будут хитом сезона
На весь экран
A model presents a creation by designer Nadege Vanhee as part of her Fall/Winter 2025-2026 Women's ready-to-wear collection show for fashion house Hermes during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Коллекция Надеж Ванхе-Цибульски для дома Hermes выдержана в строгих оттенках черного
На весь экран
Felix Yongbok Lee presents a creation by designer Nicolas Ghesquiere as part of his Fall/Winter 2025-2026 Women's ready-to-wear collection show for fashion house Louis Vuitton during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Николя Жескьер в своей новой коллекции для Louis Vuitton сделал акцент на клетку и рельефные ткани
На весь экран
A model presents a creation by designer Nicolas Ghesquiere as part of his Fall/Winter 2025-2026 Women's ready-to-wear collection show for fashion house Louis Vuitton during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Широкие и слишком длинные ремни в стиле 1980-х вновь в моде
На весь экран
Models present creations by designer Maria Grazia Chiuri as part of her Fall/Winter 2025-2026 Women's Wear collection show for fashion house Dior during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
«Дорого, богато» — так вкратце можно охарактеризовать новую коллекцию Марии Грации Кьюри для дома Dior
На весь экран
A model presents a creation by designer Satoshi Kondo as part of his Fall/Winter 2025-2026 Women's ready-to-wear collection show for fashion house Issey Miyake during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Директор Issey Miyake Сатоси Кондо показал игривые вязаные шапки, совмещенные с перчатками
На весь экран
A model presents a creation by designer Nicolas Ghesquiere as part of his Fall/Winter 2025-2026 Women's ready-to-wear collection show for fashion house Louis Vuitton during Paris Fashion Week in Paris
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
В коллекции Louis Vuitton нашлось место и реминисценциям на эпоху «новых романтиков» начала 1980-х
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025