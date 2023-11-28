Реклама
Прямой эфир
Общество
Сотрудники МЧС на вертолете эвакуировали раненого гражданина Грузии с сухогруза
Мир
Небензя заявил о риске втягивания Сирии в конфликт на Ближнем Востоке
Мир
В МИД обвинили НАТО в снижении ядерного порога
Общество
Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России
Общество
Патриарх Кирилл заявил об угрозе русской культуре из-за миграционной политики РФ
Экономика
СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств
Мир
В МИДе назвали нерациональным решение Финляндии о закрытии КПП на границе с РФ
Общество
Путин отметил выстроенную в России систему поддержки семей с детьми
Мир
Финляндия до 13 декабря закрыла все пункты пересечения на границе с РФ для ищущих убежище
Мир
В ЦАХАЛ сообщили о трех взрывах вблизи войск на севере сектора Газа
Мир
Баку выразил протест США и странам Европы из-за незаконных финпереводов
Общество
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни для всех народов России
Мир
Политолог назвал готовые отказаться от поддержки Украины страны
Культура
Путин указал на необходимость прорыва в культурной сфере России

Мода для всех: что показали на BRICS + Fashion Summit в Москве

Дизайнеры стран БРИКС+ показали свои творения в столице
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
В Москве открылся первый международный форум модной индустрии BRICS+ Fashion Summit. Что происходит на показах и в бизнес-программе мероприятия — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
В Москву приехали более 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
В рамках форума в «Паркинг Галерее» парка «Зарядье» открылся B2B-шоурум
На весь экран
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Модные показы дизайнеров из 12 стран проходят в «Зарядье», Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Показы собрали элиту московских ценителей моды, а также байеров из России и разных стран мира
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Форум стал продолжением проекта проекта «Московская неделя моды».
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Первая «Московская неделя моды» состоялась в 2022 году и собрала более 1,6 млн гостей и участников
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Модельер и креативный директор аргентинского бренда SADAELS Хуан Даэльс вотбирает вещи для показа в Паркинг Галерее» парка «Зарядье»
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Дэвид Тлейл, креативный директор и основатель David Tlale Brand (ЮАР) обсуждает перспективы сотрудничества с российскими коллегами
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
В ходе форума пройдут более 60 сессий, панельных дискуссий и круглых столов
На весь экран
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
В деловой программе примут участие главы профильных ассоциаций, основатели брендов, производители, оптовые покупатели и другие представители отрасли
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
100 моделей представляют образы из коллекций 20 российских дизайнеров, среди которых Александр Рогов, Артем Кривда, Анастасия Задорина, Яна Расковалова, Валентин Юдашкин и другие.
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Актриса Орнелла Мути и модельер Алена Ахмадуллина после окончания пленарной сессии форума BRICS+ Fashion Summi
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
На подиумах показали как повседневные модели, так и экспериментальную моду
На весь экран
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Форум BRICS+ Fashion Summit продлится до 2 декабря
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023