События недели в фотографиях: мода в Париже, «Оскар» в США, протесты по всему миру

Парламент Грузии 7 марта большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, после чего в стране начались массовые уличные выступления и закон был отозван. Правительство Грузии не допустит открытия в стране второго фронта украинского конфликта, заявил позже глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили