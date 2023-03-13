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События недели в фотографиях: мода в Париже, «Оскар» в США, протесты по всему миру

Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото прошедшей недели
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Россия 8 марта отметила Международный женский день. На блокпосту в Луганской Народной Республике сотрудники Росгвардии вручали девушкам цветы. Самые важные события прошедшей недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В Крыму готовятся 18 марта отметить девятилетие воссоединения с Россией. На площадке перед Государственным советом Республики Крым участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, развернули огромный флаг Российской Федерации для съемки видеоролика
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
7 марта в Париже прошли заключительные показы в рамках Недели моды. На фото — наряд из коллекции женской одежды осень-зима-2023/24 от модного дома Louis Vuitton
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Carlos Barria
В Лос-Анджелесе в ночь на 13 марта завершилась 95-я церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар». Фильмом года признана лента «Всё везде и сразу». Мишель Йео получает приз за лучшую женскую роль
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Murad Sezer
В Греции 8 марта прошла всеобщая 24-часовая забастовка из-за ситуации в области безопасности, которая привела к крупнейшей в истории страны железнодорожной катастрофе. На акции протеста вышли десятки тысяч человек
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Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
7 марта французы вышли на очередную акцию протеста против пенсионной реформы. Вскоре после начала демонстрации начались столкновения митингующих с полицией
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Zurab Javakhadze
Парламент Грузии 7 марта большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, после чего в стране начались массовые уличные выступления и закон был отозван. Правительство Грузии не допустит открытия в стране второго фронта украинского конфликта, заявил позже глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили
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Фото: REUTERS/Amit Dave
В Индии 8 марта прошел традиционный праздник красок Холи
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Фото: REUTERS/Christian Mang
Активист экологической организации «Последнее поколение» атаковал здание министерства транспорта Германии в Берлине, призывая к ограничению скорости на автомагистралях
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
9 марта в Израиле был объявлен Днем сопротивления против судебной реформы, на очередную акцию протеста вышли сотни тысяч человек
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Пекин 10 марта накрыла песчаная буря
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
Десятки тысяч литров нефти вылились из затонувшего в конце февраля у побережья Филиппин танкера MT Princess Empress. Мазут покрыл пляжи и места для дайвинга, десятки местных жителей пожаловались на лихорадку, с которой они не могут справиться
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Фото: Sputnik/РИА Новости
На Ратушной площади в Риге 12 марта прошел митинг за сохранение памятника поэту Александру Пушкину
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