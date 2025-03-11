Начальник Генштаба ВС РФ отметил успехи группировки войск «Курск»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск «Курск» в выполнении поставленных задач на территории Курской области. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ.

«Генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Курск» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, он заслушал доклады командующего группировкой войск, а также командиров соединений и других должностных лиц об обстановке и ходе выполнения боевых задач.

28 февраля Герасимов проинспектировал Западную группировку войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Уточнялось, что он заслушал доклады командующего группировкой, а также отметил успехи военнослужащих и дал указания по дальнейшим действиям.