Начальник Генштаба РФ проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал Западную группировку войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны России 28 февраля.
«Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.
На пункте управления соединения Герасимов заслушал доклады командующего группировкой, командира дивизии и других об обстановке в зоне ответственности «Запада» и ходе выполнения боевых задач. Подводя итоги, генерал армии отметил успехи военнослужащих и дал указания по дальнейшим действиям.
По окончании визита начальник Генштаба вручил государственные награды военным мотострелкового соединения, которые отличились при выполнении боевых задач, поблагодарив их за доблесть и мужество, проявленные в боях.
Ранее, 27 февраля, президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России отметил, что именно бойцы, участники СВО, своей доблестью и победами создали условия для начала диалога по решению украинского и других кризисов. Он добавил, что страна никогда не отказывалась от решения конфликта мирным путем.
В тот же день начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что ее военнослужащие уничтожили четыре станции Starlink и 18 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Помимо этого, расчеты противовоздушной обороны сбили управляемую авиабомбу Hammer и 11 беспилотников самолетного типа противника.