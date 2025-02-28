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Начальник Генштаба РФ проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал Западную группировку войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны России 28 февраля.

«Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

На пункте управления соединения Герасимов заслушал доклады командующего группировкой, командира дивизии и других об обстановке в зоне ответственности «Запада» и ходе выполнения боевых задач. Подводя итоги, генерал армии отметил успехи военнослужащих и дал указания по дальнейшим действиям.

По окончании визита начальник Генштаба вручил государственные награды военным мотострелкового соединения, которые отличились при выполнении боевых задач, поблагодарив их за доблесть и мужество, проявленные в боях.

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Ранее, 27 февраля, президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России отметил, что именно бойцы, участники СВО, своей доблестью и победами создали условия для начала диалога по решению украинского и других кризисов. Он добавил, что страна никогда не отказывалась от решения конфликта мирным путем.

В тот же день начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма сообщил, что ее военнослужащие уничтожили четыре станции Starlink и 18 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Помимо этого, расчеты противовоздушной обороны сбили управляемую авиабомбу Hammer и 11 беспилотников самолетного типа противника.

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