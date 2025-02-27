Путин указал на доблесть бойцов РФ в создании условий для решения кризиса на Украине

Именно бойцы, участники специальной военной операции (СВО), своей доблестью и победами создали условия для начала диалога по решению украинского и других кризисов. Об этом 27 февраля заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте — это в огромной степени результат мужества и стойкости наших вооруженных сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов», — отметил российский лидер.

Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от решения конфликта мирным путем, а также от создания системы, которая обеспечивает баланс и взаимный учет интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности на долгосрочную перспективу.

«Когда безопасность одних не может обеспечена быть за счет или в ущерб безопасности других, и уже точно не за наш счет, не за счет России», — уточнил Путин.

Ранее в этот день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия и США обязательно вернутся к цивилизованному дипломатическому общению между двумя странами. Находясь с визитом в Турции, она также выразила благодарность президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что Анкара поддерживает мирное решение конфликта на Украине.

До этого, 24 февраля, президент США Дональд Трамп сообщил о продвижении в переговорном процессе между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговоры идут «очень хорошо». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 февраля отметил, что сохранение политической воли между Россией и США станет залогом для разрешения конфликта на Украине.

Первый этап переговоров между делегациями России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. По завершении встречи американский Госдепартамент сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров договорились назначить переговорные команды на высоком уровне для начала работы по урегулированию украинского конфликта.