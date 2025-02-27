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Матвиенко выразила уверенность в возврате США и РФ к цивилизованной дипломатии

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Фото: t.me/Совет Федерации
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Россия и США обязательно вернутся к цивилизованному дипломатическому общению между двумя странами. Об этом 27 февраля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находясь с визитом в Турции.

Матвиенко напомнила, что сегодня в Стамбуле рабочие группы встретились для решения вопроса о возобновлении полноценной работы дипломатических миссий США и России.

«Уверена, что договоренность будет достигнута, и мы вернемся к цивилизованному дипломатическому общению, что было погублено предыдущей администрацией [США]», — сообщила она после переговоров с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

Она также выразила благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что Анкара поддерживает мирное решение конфликта на Украине.

«Я хочу поблагодарить лично президента Эрдогана, руководство Турции за то, что они выступают за мирное разрешение украинского конфликта и многое для этого делают», — указала спикер СФ.

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Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 26–27 февраля посещает Турцию с официальным визитом

До этого, 18 февраля, председатель Совета Федерации РФ назвала переговоры России с США хорошим сигналом. Она отметила, что помимо переговоров начались безотлагательные действия. Так, первая переговорная группа встретилась в Саудовской Аравии, чтобы понять, как «разгребать завалы» и выходить из тех разрушительных действий, которые осуществляла команда экс-президента США Джо Байдена.

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