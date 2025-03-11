Песков заявил о ведении прокси-войны против России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 марта заявил о ведении квази- и прокси-войны против России. Такое мнение он озвучил в ходе научно-практической конференции «Современные медиа: смысловые стратегии и подготовка кадров»​​​​.

«Война идет. Квазивойна против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идет. Начиналось это как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее, в нечто более судьбоносное для всего мира, но главное, для нас, для нашей страны», — считает Песков.

По словам Пескова, за три года спецоперации Россия «поднаторела» в деле ведения информационных войн.

Он отметил, что в результате этого достижения выросла «плеяда» талантливых журналистов и медийных личностей, которые справляются с трудностями.

Ранее, 5 марта, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт является прокси-войной между США, которые оказывают поддержку Украине, и Россией. Кроме того, госсекретарь США добавил, что план Украины и ее союзников заключается в том, чтобы «давать столько, сколько потребуется».