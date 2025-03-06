Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией
Украинский конфликт является прокси-войной между США, которые оказывают поддержку Украине, и Россией. Об этом в четверг, 6 марта, госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.
«С самого начала было совершенно ясно, что президент [США Дональд] Трамп считает этот конфликт затянувшимся, зашедшим в тупик. Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными державами: Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией. И она должна быть закончена», — сказал он.
Кроме того, госсекретарь США добавил, что план Украины и ее союзников заключается в том, чтобы «давать столько, сколько потребуется».
Рубио отметил, что обе стороны — и российская, и украинская — должны быть привлечены к урегулированию конфликта. В связи с этим американский дипломат призвал Украину не саботировать и проявить заинтересованность в заключении мирного соглашения.
Накануне, 5 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва положительно относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова Трампа о получении письма от украинского лидера с аналогичным заявлением.