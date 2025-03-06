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Рубио назвал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

Госсекретарь США Рубио: конфликт на Украине — это прокси-война между США и РФ
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Украинский конфликт является прокси-войной между США, которые оказывают поддержку Украине, и Россией. Об этом в четверг, 6 марта, госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.

«С самого начала было совершенно ясно, что президент [США Дональд] Трамп считает этот конфликт затянувшимся, зашедшим в тупик. Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными державами: Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией. И она должна быть закончена», — сказал он.

Кроме того, госсекретарь США добавил, что план Украины и ее союзников заключается в том, чтобы «давать столько, сколько потребуется».

Рубио отметил, что обе стороны — и российская, и украинская — должны быть привлечены к урегулированию конфликта. В связи с этим американский дипломат призвал Украину не саботировать и проявить заинтересованность в заключении мирного соглашения.

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Накануне, 5 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва положительно относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова Трампа о получении письма от украинского лидера с аналогичным заявлением.

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