В Театре Безрукова появился собственный Дон Жуан

Московский Губернский театр (МГТ) выпустил комедию Мольера. Режиссер Максим Меламедов поставил спектакль «Дон Жуан. Новый миф» и на главную роль пригласил Антона Хабарова, который известен также образом Казановы из одноименного сериала.

«Репетиции длились два месяца, но готовиться к работе с режиссером мы начали год назад, это дало нам возможность заранее отсечь лишнее в трактовке моего персонажа и произведения», — поделился Хабаров.

Критики пишут, что Меламедов предлагает увидеть неоднозначный, сложный образ Дон Жуана в вечном конфликте добра и зла, в смертельно опасной игре обольщений, в споре двух героев: Сганареля и его хозяина.

«Мой Дон Жуан — это обреченный на безверие человек, который сам страдает от этого. В своем тщеславии он доходит до вседозволенности: ему кажется, что поскольку нет справедливости, миром правят деньги, нет ни Бога, ни черта, то нет и наказания ни за что. Но это его большая ошибка», — рассказал актер.

Художественный руководитель МГТ Сергей Безруков уверен, что высокая комедия — всегда вызов, проверка на уровень мастерства. По его словам, она требует от режиссера и актеров легкости, точности, виртуозности в сочетании с серьезностью темы пьесы.

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Танцы со смертью: Антон Хабаров сыграл Дон Жуана в комедии Мольера