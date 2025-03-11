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В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военных в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Министерстве обороны России 11 марта рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили действия рядового Раиля Сайгафарова, который в составе пулеметного расчета выполнял задачи по огневой поддержке российских мотострелков в ходе штурма фортификационных сооружений боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе боя Сайгафаров обнаружил вражеские скрытые позиции, с которых велся обстрел наступающих российских штурмовиков, и точным огнем подавил позиции противника, что позволило военнослужащим РФ занять опорный пункт.

Закрепившись на занятом рубеже, Сайгафаров правильно выбрал место для наблюдения и подготовил огневую позицию к оборонительному бою. Ведя наблюдение, он своевременно обнаружил приближение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков и, сообщив по средствам связи командиру о приближении противника, открыл по нему огонь. В результате прицельной стрельбы большая часть диверсантов была уничтожена. Оставшиеся в живых украинские боевики отступили, бросив убитых и раненых. Профессиональные действия Сайгафарова позволили обеспечить продвижение российских войск в глубину обороны противника и создали условия для дальнейшего наступления.

Кроме того, в МО РФ обратили внимание на заслуги старшины Ларисы Яндарбиевой, которая выполняла задачи по оказанию квалифицированной медицинской помощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации, так и в тыловых районах. Она неоднократно выдвигалась в район активных боевых столкновений для оказания первой медицинской помощи и эвакуации раненых.

Под непрерывным огнем противника Яндарбиева помогала военнослужащим на поле боя, после чего доставляла их в медицинские учреждения. В один из дней она несла дежурство в медицинском пункте и оказывала помощь раненым. Противник начал артиллерийский обстрел зданий, где располагался медицинский пункт. После того как несколько пристрелочных снарядов упали рядом с медпунктом, повредив часть здания, старшина вместе со своими подчиненными организовала эвакуацию раненых и персонал в безопасное место. Прибыв на запасную позицию, Яндарбиева сразу приступила к дальнейшему выполнению обязанностей. Организовав работу медпункта на новом месте, она вместе с водителем выдвинулась в разрушенные здания и вывезли медикаменты и часть уцелевшего оборудования на запасную позицию.

Благодаря профессиональным действиям Яндарбиевой военнослужащие и медицинский персонал были своевременно эвакуированы, что сохранило их жизни.

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили танк и скопление живой силы ВСУ на красноармейском направлении зоны специальной военной операции (СВО). Маршрут передвижения личного состава и техники ВСУ был выявлен в результате воздушной разведки. После этого расчет орудия заранее навелся на место и стал ждать появления сил противника.

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