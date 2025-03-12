Эксперты назвали набирающие популярность направления внутреннего туризма
Российский туризм активно растет и меняется, самыми популярными направлениями в 2025 году станут путешествия в Алтайский край, Минеральные Воды, Карелию, Тюменскую область и Сибирь. Это следует из списка, подготовленного экспертами сервиса «Яндекс Путешествия», с которым 12 марта ознакомились «Известия».
По его данным, многие россияне выбирают поездки, направленные на улучшение физического и ментального здоровья. Так, Алтайский край привлекает туристов своим чистым воздухом, горными пейзажами, целебными травами. В регионе устраивают детокс-программы, йога-туры, медитативные ретриты.
«Кавказские Минеральные Воды. Богатые минеральные источники и лечебные грязи — основа для санаторно-курортного лечения и восстановления. Республика Карелия. Сочетание суровой северной природы и прозрачных озер делает ее идеальным направлением для релаксации и восстановления сил. Тюменская область. Горячие минеральные источники, спа-центры и современная инфраструктура делают Тюмень привлекательным местом для оздоровительного отдыха и релаксации», — рассказали эксперты.
Сибирь, по их словам, привлекательна для туристов за счет уникальной флоры и фауны. В этом регионе особенной популярностью пользуются походы и любые виды экологического туризма.
В «Яндекс Путешествиях» рассказали, что в настоящее время многие люди интересуются ноктуризмом — путешествиями, ориентированными на получение впечатлений в ночное время. Например, к ним можно отнести наблюдение за северным сиянием. Лучшие места для этого — Мурманская область (Териберка), Архангельская область (Архангельск, Северодвинск), Республика Коми (Воркута), Ямало-Ненецкий автономный округ (Салехард), Таймыр (Норильск). Кроме того, большое количество россиян выбирают ночные экскурсии по Санкт-Петербургу. Помимо этого, в культурной столице, так же как и в Карелии, наблюдают белые ночи.
Растущий интерес к культуре и традициям коренных народов страны стимулирует развитие этнотуризма. Эти туры позволяют ознакомиться с уникальным наследием региона. В Якутии, например, туристам расскажут о традиционном быте, кухне и обрядах якутов, эвенков и юкагиров. В Бурятии россияне могут познакомиться с буддисткой культурой, а в Дагестане — с разнообразием традиций народов региона.
Также популярность сохраняют туры, воссоздающие атмосферу прошлых лет. Так, например, многие выбирают поездки с посещением советских санаториев или ретрофестивалей. Кроме того, как выяснили эксперты «Яндекс Путешествия», всё больше россиян желают путешествовать в одиночку.
10 марта ведущий аналитик, руководитель направления «Стратегический маркетинг» компании «АРБ Про» Елена Сысуева рассказала «Известиям» об активно развивающихся форматах туризма в РФ. По ее словам, люди всё чаще стремятся к аутентичным и познавательным путешествиям по России, погружению в традиции региона, формирующему собирательный образ нашей большой страны. Но вместе с тем спросом пользуется и «локальный» отдых внутри региона проживания.