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Веселые карты: туристы стали чаще выбирать северо-запад для поездок зимой

К концу сезона число путешествий в России составит 30 млн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Этой зимой россияне стали чаще путешествовать на северо-запад страны. По итогам сезона с ноября по март ожидается более 30 млн турпоездок по России, рассказали в Минэкономразвития, указав, что география путешествий растет. Это 72–74% от общего числа авиаперелетов. В число лидеров по приросту турпоездок вошла Карачаево-Черкесия. Кроме того, зимой россияне стали чаще летать в Калининград и Мурманск, а также в Чебоксары и Хабаровск, отметили участники рынка. О том, куда еще ездили граждане России внутри страны, — в материале «Известий».

Куда летали туристы

Зимой россияне активно путешествовали на северо-запад России, рассказали «Известиям» участники рынка. Так, по данным сервиса для покупки дешевых авиабилетов «Авиасейлс», большинство путешествовали внутри страны: 72% бронирований пришлось на внутренние рейсы. Чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Екатеринбург, Калининград, Казань, Самару и Уфу.

Средняя длительность зимних путешествий по России составила четыре дня, как и в прошлом году. А покупали билеты в среднем за 11 дней до перелета. Этой зимой заметно вырос спрос на Калининград, Чебоксары, Хабаровск, Мурманск, Ставрополь, Улан-Удэ, Набережные Челны, Астрахань, Владивосток и Ульяновск.

аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным сервиса бронирований «Отелло», самыми популярными зимними направлениями стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Средняя продолжительность отдыха по этим направлениях составила два дня. Также в топ-10 по бронированиям этой зимой вошли Новосибирская область, Приморский край, Свердловская, Иркутская и Ростовская области. В этом зимнем сезоне по сравнению с прошлогодним стоимость бронирования проживания в десятке наиболее популярных регионов выросла в среднем на 23%.

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Дешевле всего можно было забронировать проживание в Санкт-Петербурге, где средний чек за ночь зимой составлял 4,6 тыс. рублей. Дороже всего путешественникам обходились отели Краснодарского края — в среднем 6,8 тыс. рублей за ночь.

отель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По данным авиабронирований на зиму, лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Впрочем, доля столицы за год снизилась на 6% и составила 30,1%, рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Среди востребованных направлений также оказались Махачкала, Екатеринбург, Минводы, Казань, Калининград, Уфа и Самара.

В «Купибилет» самыми популярными направлениями стали Сочи, Минводы, Калининград, Санкт-Петербург и Махачкала. Средняя стоимость авиабилетов варьируется от 5,6 до 8,4 тыс. рублей в зависимости от маршрута.

Какие направления набирают популярность

Среди отельных бронирований на зиму самым популярным городом стала Москва — доля столицы составила 22,9%, что на 15% меньше, чем год назад, добавила Елена Шелехова. Второе место вновь занял Санкт-Петербург, где отдыхали 12,5% путешественников (–15%), а третье — Сочи с долей 7% (–25%).

Кроме того, в десятку попали Казань, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Калининград.

Согласно данным платформы Bronevik.com, в зимний сезон 2025 года количество бронирований туристического жилья в России выросло на 13% в годовом сопоставлении, сообщили в пресс-службе.

клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Лидером по числу зимних путешествий стала Москва — на столицу пришлось 20% от всех заказов. На втором месте Санкт-Петербург с долей 9%, тройку наиболее популярных у туристов городов для поездок зимой замыкает агломерация Большой Сочи.

«Также пользовались спросом у путешественников Казань и Краснодар. Средний чек на проживание в российских отелях зимой вырос на 12% год к году и составил 5,3 тыс. рублей, в среднем путешественники останавливались в них на два дня», — указали там.

При этом доля семейных путешественников, по данным «Авиасейлс», снизилась на 1 п.п.: этой зимой только 5% пассажиров отправлялись по России с детьми. Самыми «детскими» направлениями стали Сочи, Грозный и Махачкала — туда каждое десятое бронирование приходилось на семейных туристов.

самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В этом зимнем сезоне — с ноября по март — ожидается более 30 млн турпоездок, рассказала «Известиям» замдиректора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Валентина Перепелицына. В ведомстве отметили рост географии путешествий.

Туристы выбирают новые локации и курорты, хотят погрузиться в местную культуру, ощутить колорит, попробовать блюда локальной кухни, — сказала она. — В числе тенденций зимы отмечаем рост интереса к посещению горнолыжных курортов. Еще недавно у нас было около 3 млн катающихся, сейчас, по оценкам экспертов, уже порядка 4 млн.

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Так, например, по итогам января в число лидеров по приросту турпоездок вошла Карачаево-Черкесия, что во многом связано с посещением горнолыжных курортов Северного Кавказа, сказала Валентина Перепелицына.

отель ключ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В целом на Россию приходится 74% авиа- и отельных бронирований, добавила Елена Шелехова. По сравнению с прошлогодней зимой доля авиазаказов снизилась на 8%, а отельных выросла на 14%. Такую тенденцию, по ее словам, можно объяснить тем, что путешественники стали чаще совершать поездки на выходные в пределах области или нескольких часов езды от дома.

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