Мьянма заинтересована в статусе наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Он присваивается решением Высшего совета объединения. Сейчас в категорию наблюдателей входят Молдавия, Иран, Куба и Узбекистан.

Отмечается, что стороны удовлетворены диалогом между ЕАЭС и Мьянмой. Сотрудничество дает возможность создания зоны свободной торговли, сейчас подобный формат действует с Вьетнамом и Сербией. Мьянма приглашает российские компании локализовать производство, сообщает телеканал «Известия».

Некоторые коммерческие банки уже перешли на платежи в рублях и кьятах. Интегрировать Мьянму в ЕАЭС можно через зону свободной торговли, утверждают эксперты. Однако это, скорее, отдаленная перспектива. Сначала надо нарастить товарооборот, причем не только с Россией. Нейпьидо готов к расширению связей со всем Глобальным Югом. Власти Мьянмы заявили, что хотели бы присоединиться к БРИКС.

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