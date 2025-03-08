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В Лондоне мужчина с палестинским флагом залез на Биг-Бен

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Фото: The Guardian
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Британские аварийные службы оцепили территорию вокруг лондонского Биг-Бена после того, как на здание взобрался мужчина с палестинским флагом. Об этом 8 марта сообщила газета The Guardian.

На видео в социальных сетях видно, как босой мужчина стоит на выступе Биг-Бена на высоте нескольких метров. В руках он держит флаг Палестины.

Улица Бридж-стрит, которая проходит рядом с местом происшествия, была перекрыта. Там выстроилось по меньшей мере девять машин экстренных служб.

«В 7:24 утра (10:24 мск. — Ред.) в субботу, 8 марта, полицейские были предупреждены о человеке, который взбирается на башню Елизаветы (официальное название Биг-Бена. — Ред.) у здания парламента», — приводит The Guardian слова представителя полиции.

По словам полицейского, экстренные службы находятся на месте происшествия.

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26 февраля акция в поддержку Палестины прошла на Потсдамской площади в Берлине. На демонстрацию вышло несколько десятков человек с флагами палестинского государства и растяжками с надписями «Остановите агрессию против Западного берега реки Иордан» и «Свободу Палестине». Их сопровождала арабская музыка.

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