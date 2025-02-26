В центре Берлина началась акция в поддержку Палестины

Акция в поддержку Палестины проходит в центре Берлина. Об этом 26 февраля сообщает корреспондент «Известий».

На демонстрацию на Потсдамской площади вышли несколько десятков человек, среди них есть пожилые люди.

В руках они держат флаги Палестины и растяжки с надписями «Остановите агрессию против Западного берега реки Иордан» и «Свободу Палестине».

Сопровождает демонстрацию громкая музыка на арабском языке. На месте дежурит полиция.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал идею расселения палестинцев из сектора Газа. Он заявил, что это «заложит бомбу замедленного действия» в палестино-израильском конфликте. Министр также подчеркнул, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ежедневно проводит операции, которые не соответствуют соглашениям с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Ранее, 5 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Израиль намерен уничтожить палестинское движение ХАМАС, вернуть всех еврейских заложников и ликвидировать угрозу стране со стороны сектора Газа. Президент США в свою очередь назвал Газу местом сноса и предложил переселить палестинцев в Иорданию, Египет или другие страны.