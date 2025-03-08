Расчет гаубицы «Мста-Б» уничтожил пункт управления БПЛА в Херсонской области

Расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 8 марта сообщило Минобороны России.

По координатам, полученным от воздушной разведки, расчеты 152-мм орудий «Мста-Б» нанесли артиллерийский удар и поразили пункт управления БПЛА с личным составом, замаскировавшимся в оставленных жилых домах Херсона.

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение формированиям ВСУ на расстоянии до 25 км.

Ранее, 6 марта, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» поразили пункт управления и систему противодействия БПЛА Drone Dome ВСУ в Херсонской области. По установленным целям отработало сразу несколько расчетов.