Расчеты беспилотников поразили пункт управления БПЛА в Херсонской области

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Днепр» поразили пункт управления и систему противодействия БПЛА Drone Dome Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 6 марта сообщило Минобороны России.

Один из расчетов обнаружил место запуска дронов и личный состав ВСУ, в то же время другой расчет российской армии выявил украинскую систему противодействия БПЛА Drone Dome. По установленным целям отработало сразу несколько расчетов.

Операторы ударных дронов прямым попаданием уничтожили украинские формирования.

Ранее, 4 марта, расчет РСЗО БМ-21 «Град» Вооруженных сил России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в Херсонской области. Сначала артиллеристы выпустили три пристрелочных выстрела, после которых уже скорректированным огнем отправили полный пакет калибра 122-мм по назначенным координатам.