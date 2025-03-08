Майки Джордана и Брайанта выставят на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $20 млн

Майки баскетболистов Майкла Джордана и Коби Брайанта, в которых они дебютировали в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), будут выставлены на аукцион за $20 млн 21 марта в Нью-Йорке. Об этом 6 марта сообщил аукционный дом Sotheby’s.

«Исторический вес этих двух маек трудно переоценить. <…> Дебютные игры — это то, что каждый спортсмен переживает только один раз в своей карьере, и это момент, когда шумиха вокруг его предпрофессиональной карьеры наконец-то выходит на первый план в высшей лиге», — сказал глава отдела современного коллекционирования Sotheby’s Брам Вахтер.

Уточняется, что каждая майка принесет по $10 млн и будет продаваться по отдельности.

Майка Джордана была надета во время его дебюта в предсезонке НБА 5 октября 1984 года. Тогда команда Джордана «Чикаго Буллз» одержала победу над «Индианой Пэйсерс».

Брайанту было всего 18 лет, когда он впервые надел майку фирменного фиолетово-золотого цвета «Лейкерс» в победе над «Тимбервулвз» 3 ноября 1996 года.

Ранее, 26 февраля, журналист Даррен Ровелл сообщил, что билет с дебютного матча российского хоккеиста Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продали на аукционе за $10,5 тыс. Билет продавался с автографом действующего капитана.