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Билет с первого матча Овечкина продали на аукционе за $10,5 тыс.

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Фото: TASS/Nick Wass
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Билет с дебютного матча российского хоккеиста Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продали на аукционе за $10,5 тыс. Об этом 26 февраля сообщил журналист Даррен Ровелл в соцсети Х (бывш. Twitter).

Билет продавался с автографом действующего капитана, отмечает сайт aif.ru. При этом компания по оценке спортивных реликвий PSA card идентифицировала три билета с автографом форварда и девять без него.

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Впервые на лед НХЛ Овечкин вышел 5 октября 2005 года, напоминает RT. Тогда на домашней арене команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:2. В том матче Овечкин забросил в ворота соперника две шайбы. Всего 39-летний спортсмен за карьеру в НХЛ забил 883 гола, пишет сайт kp.ru.

26 февраля сообщалось, что российский форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз», тем самым сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки до 11 голов. При этом гол Овечкина на 45-й минуте не помог «Вашингтону» одержать победу.

Телеканал ABC 26 февраля заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по числу заброшенных шайб в матчах Национальной хоккейной лиги 13 апреля. Прогноз сделали, высчитав среднее количество шайб Овечкина за матч, с поправкой на то, что коэффициент в этом сезоне выше среднего (0,71 против 0,6), сообщает 360.ru.

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