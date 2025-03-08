Названа причина смерти двукратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена и его жены

Проведенные исследования позволили выяснить точную причину смерти двукратного обладателя премии «Оскар» актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Об этом 7 марта сообщило агентство Bloomberg.

«Хэкмен умер от болезни сердца, причиной которой стала болезнь Альцгеймера, а Аракава умерла за несколько дней до него от хантавирусного легочного синдрома», — передает агентство слова главного медицинского следователя доктора Хизер Джарелл.

При этом отмечается, что у Хэкмена тест на хантавирус показал отрицательный результат.

95-летний Хэкман и 65-летняя Аракава были найдены мертвыми в своем доме в закрытом жилом комплексе в Санта-Фе 26 февраля, сообщает Bloomberg. При этом добавляется, что, «по всей видимости, они скончались в начале месяца».

28 февраля CNN узнал о возможной смерти актера Хэкмена за девять дней до обнаружения тела. Отмечается, что такие выводы были сделаны, исходя из данных кардиостимулятора артиста. Последняя активность сердца Хэкмена была зафиксирована 17 февраля.