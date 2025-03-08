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Премьер Палестины призвал принять план Каира по восстановлению Газы

WAFA: премьер Палестины Мустафа призвал принять план Каира по восстановлению Газы
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Фото: REUTERS/Mahmoud Al-Basos
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Премьер-министр Палестины Мухаммад Мустафа призвал принять палестино-египетский план восстановления сектора Газа как совместную арабо-исламскую инициативу. Об этом 7 марта сообщило информационное агентство WAFA.

«Мы будем прикладывать все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию плана реконструкции, не только как основы для восстановления жизни нашего народа в Газе и всей Палестине, но и как основы для начала наших усилий по освобождению от тисков оккупации и созданию независимого Палестинского государства на его национальной земле», — приводит издание слова Мустафы, которые он произнес в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.

Кроме того, премьер-министр Палестины призвал принять усилия по мобилизации международной поддержки, а также увеличить политическое, дипломатическое, правовое и экономическое давление на Израиль, пока палестинский народ не обретет свои полные законные права, увенчанные свободой и суверенитетом над территорией региона.

По мнению Мустафы, подготовленный Каиром план является основой для создания Государства Палестина, в том числе его институтов и экономики.

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Ранее, 4 марта, участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) по Палестине в своей итоговой декларации обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой ввести миротворцев в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан. Также в ходе чрезвычайного саммита участниками была единогласно принята предложенная Египтом резолюция по восстановлению сектора Газа.

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