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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

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Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин 8 Марта поздравил россиянок с Международным женским днем.

Президент отметил, что женщины успевают всё: окружают заботой детей и добиваются потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности и вдохновляют мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками.

«Вам подвластно самое главное — чудо рождения новой жизни. А чуткость и щедрость материнского сердца, тепло материнской любви преображают и украшают мир вокруг нас. Быть матерью — огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд», — подчеркнул Путин.

Президент также заявил о планах государства продолжать делать всё, чтобы мамы, семьи с детьми, особенно многодетные, чувствовали нужную им поддержку, видели, что их интересы находятся в центре внимания государства.

«Самые теплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно, — это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных ее участках — и во фронтовых госпиталях, и на передовой, и всегда с честью выполняете боевые задачи», — сказал он.

Путин отдельно обратился к женщинам, чьи мужья, отцы, братья и любимые сейчас защищают будущее России.

«Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда, а значит, и победа, на нашей стороне», — заявил он.

Путин обратил внимание, что многое в жизни держится на талантах, творческой энергии, любви и предельной ответственности женщин.

«Повторю — мы всегда восторгаемся вашей красотой, нежностью, очарованием. Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас, с Международным женским днем!» — заключил президент России.

Международный женский день 8 Марта: как отметить и что подарить

В субботу, 8 Марта, в России и мире отмечают весенний праздник — Международный женский день. Традиционно в женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

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