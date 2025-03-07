Международный женский день 8 Марта: как отметить и что подарить

В субботу, 8 марта, в России и мире отмечают весенний праздник — Международный женский день. К этому дню в разных городах запланировано множество интересных событий. Праздничные мероприятия состоятся в парках, музеях, торговых центрах, клубах и других общественных пространствах. Подробнее о том, как пройдут празднования в 2025 году и что подарить женщинам на 8 Марта, читайте в материале «Известий».

История и традиции Международного женского дня

Праздник появился в начале ХХ века как день солидарности женщин в борьбе за свои права. Изначально он отмечался 19 марта, а затем 12 мая. В 1975 году в ходе Международного года женщин Организация Объединенных Наций (ООН) решила отмечать Международный женский день 8 Марта. С тех пор дата праздника остается неизменной.

Традиционно в женский день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальности, этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Каждый год ООН объявляет тему дня. В 2025 году Международный женский день пройдет под девизом «Для всех женщин и девочек: права, равенство, расширение возможностей».

Однако сегодня 8 марта — это не только дань памяти борьбе за женские права, но и большой весенний праздник, когда чествуют всех женщин: мам, бабушек, подруг, коллег. Многие коллективы устраивают торжественные мероприятия с чаепитиями и вручением подарков. В семьях собираются в близком кругу, чтобы поздравить с праздником самых дорогих женщин.

В поздравлениях женщинам на 8 Марта принято подчеркивать не только их успехи, но и женственность, любовь и заботу, которыми они окружают своих близких.

В каких странах празднуют 8 Марта

В России и во многих государствах постсоветского пространства — Белоруссии, Туркменистане, Грузии, Азербайджане, Казахстане — 8 марта объявлено государственным праздником и нерабочим днем. А в Таджикистане и Узбекистане в эту дату празднуют двойной праздник — Международный женский день и День матери.

Также этот день является выходным на Кубе, в КНДР, Монголии, Анголе, Замбии. Во многих странах Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, в Международный женский день компании обычно отпускают своих сотрудниц раньше окончания рабочего дня. А в Лаосе на работу выходят только мужчины.

На Западе 8 Марта празднуют исключительно как день борьбы за равноправие женщин, например в Германии, на родине Клары Цеткин, которая в 1910 году выступила с инициативой учредить подобный праздник. Такой же смысл торжеству придают в США, Италии, Франции, Польше.

Как отметят 8 Марта в России в 2025 году

К весеннему празднику в ряде городов появятся арт-объекты, на фоне которых можно сделать яркие фотографии и селфи. Например, в Москве на Тверской площади разместят украшенную цветами цифру восемь, а на Арбате — большую инсталляцию в виде тюльпана. В Парке Горького и на главном входе ВДНХ установят боксы в виде сердца для поздравительных открыток и писем на 8 Марта.

Также в праздник пройдут акции «Вам, любимые» и «Букет для автоледи». Волонтеры, к которым присоединятся известные личности, будут встречать жительниц столицы на улицах, площадях, бульварах, на вокзалах, возле станций метро и дарить им цветы.

Праздничную программу готовят и торговые центры. Так, для посетительниц Outlet Village во Внуково и на Новой Риге проведут весенний фестиваль «Хочу цветов». В течение всех выходных женщины смогут получить в подарок цветы и разные презенты от магазинов. На территории будут выступать уличные артисты, работать тематические фотозоны и звучать живая музыка.

В Санкт-Петербурге к Международному женскому дню приурочены художественные выставки, спортивные мероприятия, мастер-классы и праздничный концерт, который состоится вечером 7 марта в концертном зале «Октябрьский». В праздник также можно будет насладиться первыми ароматами весны в рамках фестиваля «Оттепель чувств» в Ботаническом саду, где уже зацвели первые первоцветы.

В Казани одной из центральных площадок станет Казанский кремль. Здесь пройдут квесты, экскурсии и различные мастер-классы для всей семьи.

Идеи подарков для женщин на 8 Марта

Самыми популярными подарками на 8 Марта остаются букеты тюльпанов и мимоз. Эти весенние цветы уже много десятилетий считаются неизменными символами торжества. На втором месте располагаются шоколадные конфеты и торты. Следом идут косметика и ходовые средства.

Среди других желанных подарков — ювелирные украшения, гаджеты, парфюм, сертификаты в салоны красоты и магазины одежды. Согласно опросам, более трети россиянок хотели бы получить на 8 Марта практичный подарок, который можно использовать в повседневной жизни. Еще часть женщин мечтает о подарке-сюрпризе.

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