В Госдуме оценили слова Трампа о возможном усилении санкций против РФ

Слова президента США Дональда Трампа о возможном усилении санкций против России — это его ответ оппонентам, которые пытаются обвинять его в пророссийском курсе. Об этом 7 марта в беседе с «Известиями» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы (ГД) по международным делам Дмитрий Новиков.

«Ясно, что, предприняв столько антиукраинских шагов, как это оценивают его многие партнеры по НАТО в Европе, он должен был несколько сбалансировать эту ситуацию, чтобы не выглядеть слишком ангажированным Москвой», — сказал Новиков.

Он подчеркнул, что лидера США точно нельзя назвать политиком с пророссийской позицией, а обвинения в его сторону в данном случае — «чистой воды популизм, политтехнология, борьба».

Трампу необходимо продемонстрировать, что он в одинаковой степени будет требовать готовности к переговорам как от президента Украины Владимира Зеленского, так и от российского лидера Владимира Путина, отметил зампред комитета ГД.

«Следовательно, то, что он сейчас протранслировал о возможности новых санкций в отношении России, — это и есть ответ тем его оппонентам, которые пытаются обвинять его в пророссийском, промосковском курсе», — заявил Новиков.

При этом он не исключил введение новых антироссийских санкций Соединенными Штатами.

«Санкционные меры могут последовать. Но пока скорее я рассматриваю это как шаг тактический для Трампа, а не стратегический», — заключил депутат.

Ранее в этот день Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления санкций против России. По словам американского лидера, ограничения будут до тех пор, пока РФ и Украина не достигнут окончательного соглашения о мире.

Агентство Reuters сообщило 3 марта, что Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 4 марта напомнил, что пока никто в администрации США не делал официальных заявлений о том, что Вашингтон собирается снять санкции в отношении Москвы.