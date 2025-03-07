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Трамп допустил усиление санкций против России

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Фото: Global Look Press
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Соединенные Штаты рассматривают возможность усиления санкций против России, пока не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом 7 марта заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я решительно рассматриваю возможность введения масштабных <...> санкций и пошлин в отношении России», — написал он.

По словам Трампа, ограничения будут до тех пор, пока РФ и Украина не достигнут окончательного соглашения о мире. Президент США также призвал страны сесть за стол переговоров.

Санкционное явление: в России закрепят в законе изъятие иностранных активов
Такие изменения согласовали профильные ведомства — чем механизм будет отличаться от действующего сейчас

Агентство Reuters сообщило 3 марта, что Белый дом изучает планы возможного снятия санкций с России. По данным источников, в настоящее время ведомства готовят предложение по снятию ограничений с отдельных юридических и физических лиц, чтобы представители США могли обсудить его с коллегами из России в ближайшие дни в рамках переговоров по улучшению дипломатических и экономических отношений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил 4 марта, что пока никто в администрации США не делал официальных заявлений о том, что Вашингтон собирается снять санкции в отношении Москвы.

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