Врач рассказала о причинах и способах профилактики пигментных пятен весной

Весной кожа лица особенно уязвима из-за недостатка витаминов и микроэлементов, также на нее влияют внешние факторы, например пересушенный воздух и солнце. О способах избежать пигментных пятен 11 марта «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

Она объяснила, что соответствующую реакцию провоцирует ослабленный роговой слой, который не справляется с защитой от солнца.

«Люди с темным фототипом кожи (III–IV) особенно склонны к гиперпигментации. Хотя на светлой коже пигментные пятна более заметны, у смуглых людей они глубже и сложнее поддаются коррекции», — рассказала Михайлова.

Врач посоветовала людям со склонностью к гиперпигментации применять крем с SPF 50+ в любое время года, так как даже зимой отражающийся от снега ультрафиолет может усугублять проблему. Весной специалист рекомендовала применять косметические средства с осветляющими кожу компонентами. С этим хорошо справляются, например, ретиноевые пилинги.

«Для профилактики пигментации весной важно использовать кислотные пилинги и осветляющие кремы, содержащие ретинол, витамин С, АHA-кислоты, экстракты толокнянки и шелковицы. Лосьоны, тоники и сыворотки с антиоксидантами помогают не только осветлить кожу, но и защитить ее от свободных радикалов», — объяснила Михайлова.

По ее словам, процедуры следует сочетать с увлажнением кожи. Так, в инъекционной косметологии используются комплексы гиалуроновой кислоты, витамина С, аминокислот и антиоксидантов, таких как глутатион и цистеин. Эти компоненты ускоряют осветление кожи, защищают ее от ультрафиолета и способствуют восстановлению.

Она отметила, что использование народных средств для осветления кожи может быть опасным. Нередко люди прибегают к уксусу, кислотам или перекиси водорода, что приводит к ожогам и лишь ухудшает ситуацию.

«Если есть склонность к пигментации, это означает, что кожа ослаблена, не справляется с нормальной защитной функцией, а меланоциты — клетки кожи, вырабатывающие пигмент меланин, — на любое повреждение солнцем, воспаление или травму реагируют появлением пигментных пятен. Сон не менее восьми часов способствует удалению излишнего меланина и помогает коже быть здоровой», — добавила эксперт.

Михайлова подчеркнула, что во время сна восстанавливается печень, которая является органом, отвечающим за детоксикацию организма. При ее неправильной работе увеличивается риск появления пигментных пятен.

«Вызывать гиперпигментацию могут и некоторые медикаменты, включая антибиотики и токсичные препараты. Питание также влияет на состояние кожи. Несбалансированный рацион с большим количеством жирных, жареных и консервированных продуктов перегружает печень, что способствует появлению пигментных пятен», — заключила врач.

1 марта врач-дерматовенеролог, детский дерматолог, косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Карташева рассказала «Известиям» о главных ошибках в домашнем уходе за кожей лица и зоной декольте. Одной из них, по словам эксперта, является недостаточное или избыточное очищение кожи. Также к ним относится пренебрежение сыворотками, несоблюдение последовательности ухода и чрезмерное увлажнение.