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Врач назвала главные ошибки в домашнем уходе за кожей лица и декольте

Врач Карташева: чрезмерное увлажнение кожи может привести к акне
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Фото: Getty Images/BSIP
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Уход за кожей лица и декольте важен для здоровья кожи. О главных ошибках в нем 1 марта «Известиям» рассказала врач-дерматовенеролог, детский дерматолог, косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Карташева.

Одно из них, по словам эксперта, является недостаточное или избыточное очищение кожи.

«Часто люди используют агрессивные очищающие средства, которые могут испортить защитный барьер кожи, вызывая сухость и раздражение. Идеально подходит мягкое пенящееся средство или молочко, которое не нарушает pH-баланс», — рассказала врач.

По ее словам, пренебрежение сыворотками также является ошибкой — об этом аспекте многие забывают. Сыворотки помогают решать актуальные для кожи проблемы, например, они помогают контролировать пигментообразование, восполнять дефицит микроэлементов и витаминов.

Несоблюдение последовательности ухода может снизить эффективность используемых продуктов. Врач-дерматовенеролог напомнила, что первым этапом идет очищение, затем — нанесение сыворотки и крема. Кроме того, грубой ошибкой Карташева назвала игнорирование солнцезащитных средств, ведь ультрафиолетовое излучение вызывает преждевременное старение и заболевания кожи.

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«Увлажнение необходимо, но переувлажнение может заблокировать кожу и привести к акне. Важно подбирать средства по типу кожи и не злоупотреблять количеством», — рассказала Карташева.

Кроме того, неправильный выбор косметики и игнорирование реакции кожи на средства являются вещами, на которые следует обратить внимание по мнению эксперта. Также она посоветовала не пренебрегать пилингом. Отмершие клетки кожи способствуют закупорке пор и делают поверхность кожи тусклой, подчеркнула Карташева. Также врач напомнила, что не стоит ожидать мгновенного эффекта от домашних процедур, так как только регулярность даст видимый результат.

«Уход за областью декольте часто остается в тени. Эти зоны так же подвержены воздействию солнечных лучей и старению, как и лицо. Использование солнцезащитного крема и увлажняющих средств в этих областях не менее важно», — заключила она.

14 февраля химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала «Известиям» о способах восстановления липидного барьера кожи. В этом помогают такие компоненты косметологических средств, как церамиды. Они могут встраиваться в липидный барьер из косметики, восстанавливать его структуру и тем самым улучшать защитные свойства кожи. Кроме того, по словам эксперта, большую роль играет соблюдение последовательности нанесения средств при домашнем уходе за кожей.

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