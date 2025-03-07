Реклама
Прямой эфир
Мир
FT узнала о напряженности между Францией и ФРГ из-за перевооружения ЕС
Спорт
Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян до олимпийской квалификации
Армия
Военные ВС РФ нанесли ракетный удар по замаскированной позиции РСЗО HIMARS в ДНР
Происшествия
Мужчина закидал парковку «коктейлями Молотова» в Приморском крае
Мир
В Китае планируют запустить массовое производство летающих авто в 2026 году
Мир
СМИ сообщили о вручении на Украине повесток женщинам старше 50 лет
Мир
Китай ввел дополнительные пошлины на ряд канадских товаров с 20 марта
Мир
Аналитик заявил о желании США изолировать Украину от Европы на время переговоров
Мир
Вулин назвал целью протестов в Сербии желание Запада столкнуть страну с Россией
Спорт
«Вашингтон» обыграл «Детройт» со счетом 5:2 в матче чемпионата НХЛ
Мир
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покинул следственный изолятор
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объект энергетики Украины
Мир
Песков уличил Францию во лжи относительно Минских соглашений
Общество
Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
Общество
Синоптики спрогнозировали до 10 градусов тепла в Москве на 8 марта
Мир
СМИ заявили о намерении США прекратить участие в планировании военных учений в Европе
Мир
Суд в США постановил взыскать с Китая $24 млрд из-за COVID-19

СМИ узнали о планах Бухареста не допускать Джорджеску до президентских выборов

FT: власти Румынии не намерены допускать Джорджеску до выборов президента в мае
0
EN
Фото: Global Look Press/Cristian Cristel
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Румынии власти не намерены допускать на президентские выборы в мае независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом 7 марта сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Кандидатура Джорджеску, вероятно, будет отклонена из-за предъявленных ему уголовных обвинений, в числе которых подстрекательство к действиям, направленным против конституционного порядка», — указано в материале.

По данным издания, основанием для этих мер послужило расследование по делу о незаконном финансировании избирательной кампании, а также компьютерном мошенничестве и пропаганде определенных идеологий.

При этом телеканал Digi 24 проинформировал, что Джорджеску подал документы в центральное избирательное бюро (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты Румынии.

Большие отставки: почему президент Румынии покидает свой пост
И останется ли Бухарест главным бастионом НАТО на Балканах в условиях политического кризиса в стране

Джорджеску 26 февраля доставили в прокуратуру для допроса. Позже его отпустили под подписку о невыезде. На митинге в Бухаресте 1 марта Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента страны.

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025