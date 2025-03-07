СМИ узнали о планах Бухареста не допускать Джорджеску до президентских выборов
В Румынии власти не намерены допускать на президентские выборы в мае независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску. Об этом 7 марта сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Кандидатура Джорджеску, вероятно, будет отклонена из-за предъявленных ему уголовных обвинений, в числе которых подстрекательство к действиям, направленным против конституционного порядка», — указано в материале.
По данным издания, основанием для этих мер послужило расследование по делу о незаконном финансировании избирательной кампании, а также компьютерном мошенничестве и пропаганде определенных идеологий.
При этом телеканал Digi 24 проинформировал, что Джорджеску подал документы в центральное избирательное бюро (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты Румынии.
Джорджеску 26 февраля доставили в прокуратуру для допроса. Позже его отпустили под подписку о невыезде. На митинге в Бухаресте 1 марта Джорджеску заявил, что продолжит борьбу за пост президента страны.
Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября 2024 года. Согласно официальным источникам, Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.