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Врач перечислила самые аллергенные цветы

Врач Лапа: самые аллергенные цветы — лилии, жасмин и сирень
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Аллергенные цветы — это душистые, имеющие яркий запах, а значит, и пыльцу. Об этом аллерголог, иммунолог, терапевт Людмила Лапа рассказала в пятницу, 7 марта, в преддверии Международного женского дня.

«Если цветы сильно пахнут, то, конечно, они могут вызвать аллергию. Самые опасные — лилии. Их даже нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин — тоже душистые цветы, аллергенные. И пыльцы в них много», — объяснила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, самые безопасные цветы — тюльпаны.

«Их можно дарить каждый день. Дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то будет опасно», — заключила аллерголог.

Тюльпан или пропал: букет к 8 Марта обойдется в 4 тыс. рублей
На отечественные цветы приходится лишь 20% рынка

Ранее в этот день «Известия» ознакомились с данными аналитиков сервиса «Пакет» от 5X Group, согласно которым более 80% опрошенных россиян считают цветы обязательным атрибутом 8 Марта. Так, 95% опрошенных мужчин планируют поздравлять женщин с праздником, при этом 32% из них отметили, что поздравят всех девушек, с которыми будут контактировать в этот день.

Накануне в Минсельхозе заявили, что российский рынок обеспечен цветами в полном объеме, передает НСН.

В ведомстве напомнили, что, по данным Росстата, в 2023 году в организованном секторе произвели 393,5 млн штук срезанных цветов и бутонов. Ожидается, что производство продукции цветоводства по итогам прошлого года превысит эти показатели на 3–5%, передает ИА Регнум.

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