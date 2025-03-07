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Более 80% россиян назвали цветы обязательным атрибутом 8 Марта

Сервис «Пакет»: более 80% россиян считают цветы обязательным атрибутом 8 Марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более 80% опрошенных россиян считают цветы обязательным атрибутом 8 Марта. Это следует из данных аналитиков сервиса «Пакет» от X5 Group, с которыми ознакомились «Известия» 7 марта.

Как указано, 95% опрошенных мужчин планируют поздравлять женщин с праздником, при этом 32% из них отметили, что поздравят всех девушек, с которыми будут контактировать в этот день. При этом исследование показало, что про подарки и сладости думают 60 и 34% россиян. Лишь 7% респондентов считают шарики важным элементом торжества, в то время как 27% акцентируют внимание на окружении женщин заботой.

Согласно результатам опроса, 64% россиян праздничный день планируют провести дома и приготовить ужин. Поход в ресторан предпочли лишь 17%, а 9% заявили, что закажут доставку. Около 63% опрошенных готовы потратить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а 30% из них признались, что могут потратить больше 5 тыс. рублей. Ограничиться 1 тыс. рублей планируют лишь 7%.

При этом 22% собираются искать скидки и акции в супермаркетах, другие 22% воспользуются программами лояльности и екшбэк-сервисами. Также 37% мужчин вовсе не планируют прибегать к дополнительным методам экономии.

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5 марта «Известия» ознакомились с результатами исследования дейтинг-сервиса Mamba, согласно которым более четверти опрошенных россиянок хотели бы получить в Международный женский день подарок на сумму от 50 тыс. рублей. Почти половина респондентов мужского пола, в свою очередь, планируют потратить на него от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

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