«Ведущим шахматистам опасно выходить на улицу в Индии — порвут на сувениры»

Сильнейший российский шахматист Ян Непомнящий уверенно победил на крупном турнире в Москве. Рейтинг-фаворит набрал семь очков из девяти, опередив ближайших преследователей на пол-очка (Раппорта, Есипенко, Матлакова, Лобанова, Табатабаи, Гоганова, Ниманна и Данешвара) и завоевав важные баллы в общий зачет FIDE Circuit – 2025 . После окончания «Аэрофлот Опен» – 2025 в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» Ян рассказал о встрече с 10-м чемпионом мира Борисом Спасским, своей яркой победе в Нью-Йорке и отношении к вызову от Ханса Ниманна.

«Чуть более взвешенное поведение Ниманна было бы мне ближе»

— Как бы вы охарактеризовали свою четвертую победу на «Аэрофлот Опен»?

— Турнир проходил для меня довольно гладко, все-таки я закончил его с показателем «+5». Последние две партии оказались очень короткими. В восьмом туре с Ниманном это был второй тур за день. Он удивил меня в дебюте, плюс, как уже говорил, я не большой фанат партий с этим шахматистом. Так что получилась быстрая ничья, которая более-менее устраивала меня со спортивной точки зрения. Было непохоже, что кто-то из конкурентов наберет 2 из 2 . В заключительном туре мне пришлось играть с Алексеем Гогановым. У него сейчас низкий рейтинг, но это хороший шахматист, который неоднократно участвовал в суперфиналах, выигрывал Высшую лигу. И в целом видно, что он на подъеме, у него огнеупорный репертуар белыми. Плохо себе представляю, как в каталонском начале черными выходить на борьбу, избегая серьезного риска. Плюс я не был обязан побеждать. В любом случае турнир можно занести себе в актив.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов и шахматист Ян Непомнящий Фото: ТАСС/Валерия Калугина

— Как вы отнеслись к тому, что Ниманн пожаловался на вас после очной ничьей?

— На что пожаловался? На ничью?

— Из-за быстрой ничьей. «Вместо того чтобы пытаться занести меня в черный список, давайте решим вопрос за шахматной доской. Я устал от людей, которые трусливо прячутся за беспочвенными обвинениями», — написал Ханс.

— Сочувствую, раз ему выпало такое испытание.

— А как отнеслись к его вызову на мини-матч?

— Ну опять же, мне не очень нравится сам подход. Скорее это напоминает какой-то анекдот. 100 тыс. туда, 100 тыс. сюда. Это больше похоже на хайп. Он вызвал всех. На днях Ханс будет играть матч с Даниилом Дубовым в Москве (7–8 марта). У них есть история взаимоотношений, которая началась раньше, чем в Нью-Йорке. А на ЧМ-2024 получила огласку. У меня такой истории с ним нет. Единственное, когда мы играли командный ЧМ по рапиду и блицу в Астане, он смог удивить меня своим поведением за доской в самом начале партии (хотя я думал, что это невозможно). Но лично против него я ничего не имею. Да, он не самый симпатичный мне человек в мире шахмат, но при этом отмечу, что он сильно прогрессирует. Это заметно во всех видах контроля, в онлайн-шахматах, вживую. Везде прибавил рейтинга.

Российский шахматист Даниил Дубов Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Очевидно, не мне его учить. Это не мое дело. Но чуть более взвешенное поведение было бы мне ближе . С другой стороны, нам нужны интересные личности в мире шахмат. Ханс, несомненно, один из них.

— Есть информация, что он проводил сборы с Владимиром Крамником и Борисом Гельфандом. В его возрасте это очень полезно?

— В любом возрасте важно заниматься с сильными шахматистами. Всегда можно прогрессировать, если есть силы и желание учиться. Это правильный подход. Ему всего 21 год. Повторюсь, он прогрессирует очень серьезно.

«Спасский — незаурядная личность, очень большой джентльмен в шахматах»

— Левон Аронян рассказывал, что ему посчастливилось обедать и несколько раз разговаривать с Борисом Спасским, которого не стало 27 февраля. Были ли у вас памятные встречи с 10-м чемпионом мира?

— К сожалению, мы не были знакомы. Если мне не изменяет память, мы сфотографировались на «Матче века» в 2002 году (в Москве встречались сборная России и сборная мира, которую представляли Юдит Полгар, Виши Ананд, Борис Гельфанд и другие известные гроссмейстеры. — «Известия» ). Он, кстати, проходил неподалеку в Колонном зале Дома союзов («Аэрофлот Опен» играется в The Carlton. — «Известия»). Можно было посмотреть на всех великих, тогдашних лидеров мировых шахмат и чемпионов прошлого, в том числе Бориса Васильевича. Понятно, что я слышал много веселых и невеселых историй про него. Незаурядная личность. Очень большой джентльмен в шахматах.

Чемпион мира по шахматам Борис Спасский Фото: ТАСС/Максим Григорьев

— Звездный тренер Владимир Чучелов помогал вам на «Аэрофлот Опен». Вы теперь официально работаете?

— Не очень понимаю, что значит официально. У Владимира много учеников. Сейчас он мне тоже ассистирует на этом турнире.

— Его можно называть вашим тренером?

— Можно, да.

— Когда вы начали сотрудничество?

— Мы понемногу сотрудничаем с лета 2024-го. Поскольку он живет в Бельгии, а я в Подмосковье, занимаемся в основном онлайн. На этот турнир Владимир приехал в родной город. Спасибо ему за поддержку и всестороннюю помощь.

— Какие планы на ближайшее время?

— Из турниров по классике у меня пока подтверждена только бундеслига. Уикенд в марте и уикенд в апреле. Больше никаких приглашений нет . Посмотрим. Может быть, какие-то турниры еще появятся в моем календаре.

Шахматист Ян Непомнящий Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Как насчет Суперфинала в этом году?

— Пока ничего не могу про это сказать. Ни знаю ни сроков, ни условий, ни состава. Но если будут достойные условия, а не образца условно 2010 года, то, наверное, можно подумать о такой возможности. Привлечь всех сильнейших. Понятно, что это не моя прерогатива, а вопрос ФШР. И, конечно, хочется, чтобы в России был свой супертурнир. В Пойковском крупный старт больше не проводится, и это большая потеря.

— В этом году его хотят возродить. В августе в Югре планируют провести супертурнир с участием игроков 2700+. Вас пригласили?

— Я пока ничего не слышал. Если он будет, то подумаю. Главное, чтобы не было накладок.

— Сыграете в Global Chess League – 2025?

— Не знаю пока. Этот турнир будет в конце года, он носит коммерческий характер. Никакие очки в FIDE Circuit не начисляются.

Фото: TASS/EPA/ALI HAIDER

— А что касается командного ЧМ по рапиду и блицу?

— Планировал сыграть, наша команда выступает. Не знаю, что будет с получением визы, так как турнир, скорее всего, будет проходить в Лондоне. Если получу ее без месячного опоздания, то сыграю . Но визовый вопрос насущный.

«Лишний раз на улицу в Индии шахматисту лучше не выходить»

— Радует, что все ключевые события года будут проходить в местах, где не будет серьезных визовых проблем.

— В данный момент проблем с визами у меня нет. Еще какое-то время будет действующий шенген. На самом деле история с Лондоном в прошлом году была для меня новой, из ряда вон. Что касается мест проведения, то я уверен, что в Самарканде будут хорошие условия. А вот Кубок мира в Индии меня немного смущает. Какое-то время до этого турнира есть, будет возможность подготовиться. Я один раз играл в Калькутте, мне не понравилось.

Фото: TASS/AP/Fernando Llano

— Проблемы с едой?

— В целом. Климат, обстановка. Понятно, что там огромный шахматный бум. Фанаты неистовствуют. Ведущим индийским шахматистам, видимо, опасно выходить на улицу. Порвут на сувениры. Известно, что крикет — вид спорта номер один в Индии, но шахматы постепенно подбираются. Так что лишний раз на улицу лучше не выходить.

— Поедете в Катар для защиты титула по блицу?

— Сейчас начало марта, сложно говорить о том, что будет в конце года. Наверное, сыграю. Традиционно люблю принимать участие в этих турнирах.

— Победа на ЧМ по блицу в Нью-Йорке добавила уверенности, спокойствия?

— Сложно сказать. У меня есть идея выиграть чемпионат мира в каждой из номинаций: классика, шахматы Фишера, рапид и блиц. Получается, что закрыл только одну цель из четырех. Дальше буду работать над остальными.

Шахматист Ян Непомнящий Фото: TASS/EPA/Berit Roald

— Кстати, не удивились, что вы не попали в список приглашенных шахматистов на Freestyle Chess Tour – 2025?

— Сложно сказать. Насколько я понял, еще не анонсировали полный состав парижского этапа. На первый этап пришлось проходить отбор. У турнира есть свои критерии, по которым они приглашают людей, это к организаторам вопрос. Мест мало, а шахматистов много. Так всегда.

— В целом вам импонируют шахматы Фишера?