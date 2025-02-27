Старейшина: умер шахматист Борис Спасский

Скончался Борис Спасский — советский и российский гроссмейстер, десятый чемпион мира по шахматам , двукратный чемпион СССР и десятикратный участник Олимпийских игр. У него была долгая спортивная жизнь: он начал выступать на крупных турнирах в 1940-х и закончил спортивную карьеру уже на заре XXI века. В шахматах, традиционно нервном виде спорта, он умел сохранять спокойствие и благородство, ни разу не отметившись в околоспортивных конфликтах. Страницы биографии великого шахматиста вспоминают «Известия».

Вундеркинд

Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. Он был вторым ребенком в семье военного. Его дед был протоиереем, депутатом Государственной Думы Российской империи IV созыва от Курской губернии. В 1941-м, незадолго до того, как Ленинград был взят в блокаду, Бориса вместе со старшим братом Георгием эвакуировали из города. Они попали в детский дом села Коршик Оричевского района Кировской области. Там пятилетний Борис научился играть в шахматы.

Гроссмейстер Борис Спасский, 1973 год Фото: ТАСС

Позднее родители Бориса, сумевшие вырваться из осажденного Ленинграда, осели в Подмосковье и забрали сыновей к себе. Тем временем в семье появился третий ребенок — дочь Ираида, младшая сестра Бориса Спасского, впоследствии ставшая гроссмейстером по шашкам.

После войны мать будущего гроссмейстера вместе с детьми переехала обратно в Ленинград. Обнаружив шахматный павильон в городском парке культуры и отдыха имени Кирова, Борис пропадал там с утра до вечера, а в 1946 году записался в шахматный кружок городского Дворца пионеров. Его первым тренером стал Владимир Зак.

Спасский вспоминал, что в те голодные годы приходившего к нему ученика тренер сперва кормил, и только потом начинал разбирать с ним шахматные задачи.

Международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по шахматам Борис Васильевич Спасский, его супруга Лариса Захаровна Соловьева и их сын Вася в домашней обстановке Фото: ТАСС/Семен Майстерман

Талант Спасского обнаружился рано. Уже через год занятий он выполнил норматив I разряда, став самым молодым в стране шахматистом-перворазрядником. А еще через год, в 1948-м, 11-летний Спасский стал победителем сразу двух престижных турниров — первенства спортивного общества «Трудовые резервы», проходившего в Минске, и юношеского чемпионата Ленинграда. Стало понятно, что на шахматном небосклоне СССР появилась новая звезда. Однако до «взрослых» шахмат Спасскому еще предстояло дорасти. Вплоть до 1955 года он выступал за ленинградскую команду на юношеских первенствах страны.

Гроссмейстер и чемпион

В 1955 году Спасский, победив на чемпионате в Антверпене, стал чемпионом мира по шахматам среди юношей. А чуть раньше в том же году он впервые принял участие в чемпионате СССР по шахматам среди взрослых. Финальная часть чемпионата проходила в Москве. Тогда он поделил с соперниками 3 и 6 места, а несколько месяцев спустя по итогам турнира в Гетеборге вышел в претенденты на звание чемпиона мира. Этот результат засчитывался как выполнение гроссмейстерского норматива. В том же, столь успешном для него 1955 году 18-летний Борис Спасский стал самым молодым на тот момент гроссмейстером в шахматной истории.

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Следующие несколько лет стали для Спасского чередой побед и успешных выступлений на чемпионатах мирового уровня. Он побеждал на чемпионате Ленинграда, стал чемпионом Первого международного турнира Центрального шахматного клуба СССР, а в 1961 году, выступая в Баку, впервые выиграл чемпионат СССР. В 1962-м он выступил на Всемирной шахматной олимпиаде, проходившей в болгарской Варне, в составе советской сборной. Несмотря на молодость, он, по мнению экспертов, внес значительный вклад в победу команды. Впоследствии Спасский еще пять раз в составе команды СССР становился победителем этих состязаний.

Чемпионат СССР по шахматам Фото: ТАСС

В 1965 году на матче в Тбилиси Борис Спасский одержал победу над Михаилом Талем в официальном матче претендентов на шахматную корону, получив право встретиться с чемпионом мира, советским гроссмейстером Тиграном Петросяном. Первая попытка была неудачной: в серии матчей в Москве в 1966 году Петросян сумел отстоять свой титул. В следующий раз Спасский получил возможность побороться за мировую шахматную корону в 1968-м, обыграв в матче претендентов Виктора Корчного, и год спустя вновь встретился с Петросяном. На этот раз удача улыбнулась Спасскому: он победил в серии встреч, став десятым чемпионом мира по шахматам.

Жизнь с шахматами

Звание чемпиона оставалось за Спасским в течение трех лет. В 1972 году он уступил в ходе матча в Рейкьявике американцу Роберту Фишеру. Однако впереди у Спасского было еще несколько десятилетий активного участия в турнирах и побед. Он вновь завоевал звание чемпиона СССР в 1973 году.

Примечательно, что с Робертом Фишером, отнявшим у него чемпионский титул, Борис Спасский встретился еще раз — в 1992 году , сыграв с ним неофициальный коммерческий матч, который пресса именовала не иначе как «матч-реванш» . Он проходил на острове Свети-Стефан и так же, как и матч за чемпионский титул, окончился победой Фишера.

Еще в 1960-х Спасский, окончивший отделение журналистики филологического факультета Ленинградского университета, начал публиковать в спортивной прессе статьи и очерки о соревнованиях, в которых он принимал участие. В начале нынешнего века спортивная журналистика стала для него основным делом: с 2004 по 2006 год Борис Спасский занимал пост главного редактора газеты «Шахматная неделя».

Россия. Москва. 17 февраля 2017 года. Чемпион мира по шахматам Борис Спасский во время празднования 80-летнего юбилея в штаб-квартире российских шахмат на Гоголевском бульваре Фото: ТАСС/Максим Григорьев