Сильный ход: в Ханты-Мансийске пройдет шахматный супертурнир

В июле 2025 года в Ханты-Мансийске должен пройти первый супертурнир на территории России (такой статус имеют старты в Вейк-ан-Зее, Дортмунде, с недавних пор — в Дюссельдорфе). Решение поддержано на уровне губернатора ХМАО, а формированием состава участников будет заниматься Федерация шахмат России (ФШР). По круговой системе в Ugra Grand Prix сыграют 10 российских и иностранных гроссмейстеров, имеющих рейтинг не ниже 2700. То есть в столицу Югры приедут 10 элитных шахматистов, которые входят минимум в топ-30 рейтинга ФИДЕ. Это настоящий прорыв, учитывая, что из-за санкций в последние годы в России редко проходят старты с большим количеством топ-игроков.

Традиции и желание

Федерация шахмат Югры имеет богатый опыт организации международных турниров. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду-2010, пять Кубков мира (2005, 2007, 2009, 2011, 2019), турнир претендентов-2014, этапы Гран-при ФИДЕ у мужчин и женщин, чемпионат мира-2016 среди юношей и девушек. Из главных турниров календаря ФИДЕ здесь не было только матча за звание чемпиона мира и ЧМ по быстрым шахматам.

То есть город и его инфраструктура готовы принимать у себя самые крупные старты. Плюс шахматы — самый популярный вид спорта в регионе. Систематически шахматами в Югре занимаются 84 тыс. человек, отмечает врио директора Югорской шахматной академии Александр Пархоменко.

— Это говорит о том, что людям было бы интересно увидеть у нас супертурнир, и для этого есть исторические предпосылки, — отметил в разговоре с «Известиями» Александр Пархоменко. — С 2000 по 2022 год в поселке Пойковский проходил турнир имени 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Это был представительный круговик, который привлекал в Югру очень сильных шахматистов, турнир с классическим контролем времени по круговой системе. Мы решили продолжить эту традицию, но проводить Ugra Grand Prix в формате фестиваля, на более крупной площадке, на более высоком уровне.

В разные годы турнир в Пойковском выигрывали Сергей Карякин, Алексей Широв, Александр Морозевич, Эмиль Сутовский, Сергей Рублевский, Владислав Артемьев… Последним же победителем в 2022-м стал россиянин Санан Сюгиров, который с прошлого года выступают за Венгрию.

Пока без фамилий

Приглашением же конкретных шахматистов на Ugra Grand Prix будет заниматься Федерация шахмат России (ФШР). Но пока организаторы не могут называть конкретных фамилий.

— Отмечу, что в этом году у нас проходил оргкомитет с участием губернатора Югры, — продолжил Пархоменко. — На нем исполнительный директор ФШР Александр Ткачев выступил с предложением проведения этого турнира. И это предложение было поддержано. Так что мы в тесном контакте с ФШР будем вести эту работу. Назвать конкртеные фамилии? Думаю, это будет преждевременно. Переговоры ведутся, и достаточно успешно. Надеюсь, у нас получится сформировать сильный состав. Это наша цель. Почему для Югры проведение таких турниров очень важно? Для нас это возможность продемонстрировать региональную айдентику на международной и федеральной арене. Плюс будет много дополнительных активностей. Мастер-классы для наших шахматистов, для подрастающего поколения, сеансы одновременной игры. Возможно, удастся провести хорошие гроссмейстерские курсы. Сейчас формируем план, чтобы это был не просто сильный турнир, который прошел в нашем регионе, но и чтобы у нас остались расширенные компетенции, которые получили наши тренера и дети. Чтобы был положительный эффект.

Если организаторы действительно выдержат планку рейтинга 2700+, то в Ханты-Мансийске сыграют сильнейшие шахматисты мира. Сейчас в этом «элитном клубе» 31 участник, включая трех россиян: Ян Непомнящий (2755), Дмитрий Андрейкин (2715) и Владислав Артемьев (2701). Близки к этому показателю Петр Свидлер (2698), Даниил Дубов (2693) и Александр Грищук (2689).

Еще важно, что супертурнир в ХМАО хотят сделать традиционным. Также ожидается высокий призовой фонд.

— Пока финальные цифры не согласованы, но предполагаем, что он будет не меньше, чем на последнем турнире имени Анатолия Карпова в 2022 году, — подчеркнул Пархоменко. — Тогда он составлял 10 млн рублей.

Отметим, что в этом году в Ханты-Мансийске прошел первый международный турнир после перехода ФШР из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. Речь про Командный чемпионат азиатских городов, который состоялся с 20 по 30 апреля. Его победителем стала команда из Сургута, второе место у Тегерана, третье — у Москвы, четвертое — у Коломбо (столица Шри-Ланки).

— К нам приехало 11 стран, и это был очень интересный опыт, — заметил врио Югорской шахматной академии. — И для нас как организаторов, и для наших спортсменов, которые показали конкурентную борьбу. Да, командный чемпионат азиатских городов не входит в чемпионский цикл, но он традиционный и значимый для АШФ. По итогам турнира мы получили хорошую обратную связь от игроков и руководства АШФ. Поэтому решили, что нам нужно и дальше развивать наши турниры.

1 мая 2023 года — дата официального перехода ФШР в АШФ. С тех пор российские шахматисты могут участвовать в азиатских шахматных турнирах. Во всех смыслах это историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, сменила континентальную принадлежность.