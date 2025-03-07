Трамп призвал уволить пренебрегающих обязанностями чиновников

Президент США Дональд Трамп пригрозил увольнением ненадежным и не появляющимся на работе членам органов федерального правительства. Об этом 6 марта он сообщил журналистам в Белом доме.

«Я хочу, чтобы члены кабинета сохранили хороших людей. А те люди, которые плохо делают свою работу, которые ненадежны, кто не появляется на работе, могут быть сокращены», — заявил он.

Американский лидер также отметил, что если члены кабинета откажутся от проведения сокращений, то этим придется заняться главе департамента госэффективности (DOGE) Илону Маску.

«У нас много людей, которые не работают. У нас много людей, которые, возможно, даже не живут, а получают чеки», — указал Трамп.

В этот же день СМИ сообщили о начале массовых увольнений госслужащих в США. По словам источников NYT, увольнения направлены на сокращение работников, находящихся на испытательном сроке. Ранее, 28 февраля, СМИ сообщили, что Соединенные Штаты столкнулись с утечкой технических кадров из правительства из-за массовых сокращений, инициированных департаментом государственной эффективности миллиардера Илона Маска.