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В США озаботились «утечкой мозгов» из правительства из-за деятельности Маска

Bloomberg: сокращения при Маске ведут к утечке IT-кадров из правительства США
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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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США столкнулись с утечкой технических кадров из правительства из-за массовых сокращений, инициированных департаментом государственной эффективности (DOGE) миллиардера Илона Маска. Об этом 28 февраля сообщило агентство Bloomberg.

«Из-за департамента эффективности Илона Маска правительство США переживает тревожную утечку специалистов в области IT. Это рискует оставить страну неподготовленной к любому грядущему кризису», — говорится в материале.

В частности, агентство отметило тяжелое положение Службы цифровых технологий США (USDS), созданной в 2014 году. Тогда эта служба собрала лучших технических специалистов со всей страны. USDS значительно улучшила работу государственных сервисов и разработала эффективную систему для записи на вакцинацию в период пандемии COVID-19.

В начале февраля 2025 года было уволено около 40 работников USDS, позднее еще 21 сотрудник подал в отставку из-за того, что их начали «подвергать допросам». Таким образом, полагают журналисты, прогресс, которого ведомство добивалось годами, теперь затормозится.

«При президенте Дональде Трампе и Маске USDS сейчас разваливается», — подчеркнуло Bloomberg.

Также на грани закрытия находится недавно созданный Институт безопасности искусственного интеллекта (AISI) с почти 500 рабочими местами. Организация была создана усилиями бывшего президента США Джо Байдена для надзора за разработкой ИИ в стране. Институт также работал с несколькими другими странами для координации исследовательских проектов, которые «теперь могут остаться незаконченными».

«Если AISI будет распущен, <...> это <...> может нанести ущерб международным связям по вопросам безопасности ИИ», — отмечается в статье.

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Ранее, 26 февраля, Маск заявил, что ему угрожают расправой из-за работы над сокращением госрасходов. При этом он подчеркнул: при бездействии по финансовым вопросам стране угрожает банкротство.

Журнал Wired 25 февраля сообщил, что инженеры DOGE работают над программным обеспечением, которое помогало бы увольнять госслужащих. По данным издания, всё указывает на новый раунд масштабных увольнений чиновников.

20 февраля федеральный судья разрешил администрации президента США продолжить массовые увольнения. По его словам, иски должны быть поданы в федеральное управление по трудовым отношениям.

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