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СМИ сообщили о начале массовых увольнений госслужащих в США

NYT: администрация Трампа начала массовые увольнения сотрудников ЦРУ
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Фото: Getty Images/Pool
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Администрация президента США Дональда Трампа начала массово увольнять сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом 6 марта сообщила газета The New York Times (NYT).

«Некоторых сотрудников, принятых на работу в последние два года, <...> попросили сдать свои удостоверения сотрудникам службы безопасности», — отмечает издание.

По словам источников NYT, увольнения направлены на сокращение работников, находящихся на испытательном сроке.

Между тем представитель ЦРУ подтвердил изданию, что некоторые госслужащие, которые трудоустроились в течение последних двух лет, действительно были уволены. Однако точное число пока не называется, уточняет «Газета.Ru».

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Ранее, 28 февраля, СМИ сообщили, что Соединенные Штаты столкнулись с утечкой технических кадров из правительства из-за массовых сокращений, инициированных департаментом государственной эффективности (DOGE) миллиардера Илона Маска.

Журнал Wired 25 февраля отметил, что инженеры DOGE работают над программным обеспечением, которое помогало бы увольнять госслужащих. По данным издания, всё указывает на новый раунд масштабных увольнений чиновников.

До этого, 20 февраля, федеральный судья разрешил администрации президента США продолжить массовые увольнения. По его словам, иски должны быть поданы в федеральное управление по трудовым отношениям.

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