Глава МИД Мьянмы рассказал о безвизовом режиме с Россией

Россия и Мьянма договорились о введении безвизового режима, двустороннее соглашение планируется заключить в течение одного–двух месяцев. Об этом «Известиям» заявил глава МИД Мьянмы Тан Свей.

«Да, на самом деле я думаю, что мы уже договорились. Мы ожидаем российскую сторону. Они сказали, что это займет около одного–двух месяцев», — заявил глава внешнеполитического ведомства Мьянмы.

Дипломат напомнил, что еще в 2023 году российские туристы получили право въезда в Мьянму без оформления виз на срок до 30 дней. Причем в случае выдачи многократной визы этот срок продлевается до 90 дней.

В начале марта премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с уже 11-м по счету визитом в Россию. Лидер Мьянмы 4 марта встретился с руководством РФ, включая президента страны Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина.

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