В США оценили извинения Зеленского после перепалки с Трампом в Белом доме
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф остался доволен извинениями президента Украины Владимира Зеленского после скандала с американским лидером в ходе переговоров в Белом доме. Об этом 6 марта сообщило агентство AFP в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Спецпредставитель США выразил удовлетворение извинениями Зеленского за скандал в Белом доме», — передает агентство.
Словесная перепалка между лидерами двух стран произошла в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. После скандала Зеленский был вынужден спешно покинуть США.
Ранее в этот же день в МИД России назвали цель скандала Зеленского в Белом доме. Перепалка Зеленского и Трампа нужна была, чтобы втянуть в переговоры Киева с Вашингтоном Лондон и Париж, заявил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.