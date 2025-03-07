Только 11% россиян заявили об отсутствии планов по отказу от китайского автопрома

Возвращения корейских автобрендов ждет 21% россиян. Это следует из результатов опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми «Известия» ознакомились 7 марта. При этом 11% респондентов заявили, что не откажутся от китайского автопрома.

Всего в исследовании приняли участие 2,5 тыс. владельцев авто. Выяснилось, что те 21%, кто ждет возвращения брендов из Южной Кореи, откладывали приобретение новой машины с тех пор, как производители из этой страны ушли с рынка. Еще 2% уже успели купить китайский автомобиль, но намерены его продать и купить корейский.

При этом 5% участников опроса сообщили, что хотели бы купить корейскую машину, но уже не могут, так как сейчас выплачивают кредит за авто производителя из Китая, а 14% сказали, что уже имеют корейский автомобиль.

Кроме того, 11% опрошенных респондентов отметили, что за время санкций успели проникнуться автопромом из КНР и не планируют отказываться от купленных машин. При этом 47% из этой группы отметили, что им нравится стоимость китайских автомобилей. Еще 23% рассказали, что получают больший функционал, чем в машинах той же ценовой категории, но других стран-производителей, 21% признались, что решающим фактором стал дизайн, 9% — технологичность.

Оставшиеся участники опроса (26%) сообщили, что ездят исключительно на европейских машинах, а 21% — на российских.

Аналитическое агентство «Автостат» сообщило 6 марта, что в феврале в России было реализовано 78 040 новых легковых автомобилей. Это на 24,9% меньше, чем в феврале 2024 года. Самой популярной автомобильной маркой остается Lada, доля которой выросла до 31%. По данным «Автостата», в феврале было зарегистрировано 24 573 машины этого бренда, что на 14,3%, меньше, чем в прошлом году.