Девятиклассникам разрешили сдавать два предмета на ОГЭ. Что нужно знать

Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении эксперимента, по которому в трех регионах России после девятого класса школьники смогут сдавать два обязательных экзамена вместо четырех. Этого будет достаточно для поступления в колледжи на территории этих субъектов федерации. Эксперимент направлен на то, чтобы упростить получение рабочих специальностей. Что изменит новый закон — в материале «Известий».

Как сейчас устроена аттестация в России

• Школьное образование в России завершается получением аттестата. Он бывает двух видов — об основном общем образовании и о среднем общем образовании. Первый вручается ученику по итогам девяти классов обучения и дает право поступить в колледж, чтобы получить среднее профессиональное образование. Второй можно получить уже после 11-го класса, он нужен для поступления в вуз и получения высшего образования.

• В обоих случаях для получения аттестата нужно пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА), которая имеет несколько форм. По итогам девяти классов она проходит в виде основного государственного экзамена (ОГЭ), который иногда ошибочно называют ГИА. После 11-го класса для получения аттестата надо также сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Существует еще государственный выпускной экзамен — это вариация ОГЭ и ЕГЭ для детей-инвалидов, учеников с ограниченными возможностями здоровья, отбывающих наказание в местах лишения свободы и воспитанников спецшкол и интернатов.

• Новый закон касается только получения аттестата об основном общем образовании и сдачи ОГЭ. Сейчас для того, чтобы пройти ГИА после девятого класса, необходимо сдать два обязательных ОГЭ по русскому языку и математике, а также еще два предмета на выбор. Под сдачей подразумевается то, что ученик получает минимальное количество баллов, определенное для каждого предмета. Например, чтобы избежать «двойки» по русскому языку, надо написать ОГЭ хотя бы на 15 баллов.

Справка «Известий» По каким предметам сдается ОГЭ: Русский язык (минимальный балл —15 из возможных 37), математика (восемь, в том числе два за геометрию, из 31 возможных), физика (11 из 39), химия (10 из 38), биология (13 из 47), литература (16 из 42), география (12 из 31), история (11 из 37), информатика (пять из 21), обществознание (14 из 37), иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский — 29 из 68).

• Дополнительно для получения аттестата после девятого класса надо получить оценки не ниже «тройки» по всем предметам из программы средней школы. В зачет идет последняя годовая оценка, даже если предмет закончился задолго до девятого класса (например, музыка или рисование). Если сдавался экзамен, то в аттестат пойдет средняя оценка между результатом ОГЭ и годовой отметкой.

Что меняет новый закон

• Принятый Госдумой закон вводит эксперимент на территории трех субъектов федерации — в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. После второго чтения в список входили также Кемеровская, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края, Северная Осетия и Ямало-Ненецкий округ, но в ходе рассмотрения в Министерстве просвещения отметили, что они пока не подходят для проведения пилотного проекта. Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года, то есть затронет только один выпускной год.

• В этих регионах будет позволено сдать только два обязательных ОГЭ — по русскому языку и математике — для тех, кто не намерен переходить в 10-й класс. Этого будет достаточно для того, чтобы получить аттестат об общем образовании и поступить в колледж, причем такие выпускники будут иметь преимущественное право на прием и обучение за счет регионального бюджета. Регионы также смогут снизить порог для сдачи этих двух экзаменов. Для поступления в десятый класс по-прежнему нужно успешно сдать еще два дополнительных ОГЭ.

• Для обучения по отдельным профессиям и специальностям, для которых необходимы определенны творческие способности, физические и психологические качества, по-прежнему необходимо проходить вступительные испытания. При этом регионы, участвующие в эксперименте, получают право устанавливать список профессий, на которые можно обучаться вообще без учета результатов выпускных экзаменов. Но для поступления в колледж наличие аттестата всё-таки останется необходимым.

• Из-за закона в 12 регионах изменится дата подачи заявления о выборе предметов для сдачи ОГЭ. Если обычно выбрать нужно до 1 марта, то теперь крайний срок сместится на два месяца после вступления закона в силу.

Для чего нужен эксперимент

• Авторы законопроекта отмечали, что эксперимент расширит возможности для получения среднего профессионального образования. По его итогам стоит ждать, что количество школьников, поступающих в колледжи на рабочие специальности, увеличится. Ежегодно около 100 тыс. школьников не продолжают обучение после девятого класса, так как им не хватает свободных бюджетных мест или у них нет возможности для переезда в другой регион.

• Провести эксперимент в отдельных регионах решено в связи с тем, что сейчас существует дисбаланс в системе среднего профессионального образования — в одних регионах число обучающихся сокращается, а в других искусственно увеличивается конкурс на бюджетные места. В результате где-то предприятиям не хватает новых сотрудников, а где-то для получения образования приходится выполнять завышенные требования.

• Новый закон призван решить проблему дефицита кадров среди рабочих специальностей, а школьникам дать шанс получить профессию, которая станет востребованной после выпуска из колледжа. С учетом того, что участвующие в эксперименте регионы получат возможность регулировать этот процесс, распределение вчерашних школьников пройдет более эффективно для экономики.

• То, что эксперимент будет проводиться только один раз, позволит сразу же оценить его итоги и выявить возможные недостатки, чтобы через год его можно было повторить с лучшими результатами и, возможно, распространить на большее число регионов, где тоже система среднего профессионального образования не выстроена достаточно плодотворно.