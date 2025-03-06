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Путин вручил медаль «Золотая Звезда» вдове Героя России Чебнева

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Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин 6 марта встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнева Ольгой. Глава государства вручил ей медаль «Золотая Звезда», которой ее погибший супруг был удостоен посмертно.

«Сегодня хотел бы вручить вам звезду Героя [России], которая была присуждена вашему мужу за подвиг, который он совершил, защищая Отечество, Россию, на курском направлении. Он и его товарищи воспрепятствовали движению противника к Курской атомной электростанции», — сказал президент.

Путин особо отметил, что Чебнев добровольно отправился в зону спецоперации, несмотря на то, что к тому моменту уже завершил профессиональную службу в армии. Впоследствии, будучи командиром батальона, офицер взял на себя руководство более крупными подразделениями в сложных условиях.

При этом герой защищал не только своих солдат, но и гражданское население, дав возможность мирным жителям уйти в безопасную зону, подчеркнул президент.

Как отмечается на сайте Кремля, Чебнев командовал батальоном 9-го мотострелкового полка. В августе 2024 года комбат Чебнев принял на себя руководство личным составом трех полков и в течение 12 дней возглавлял оборону села Малая Локня в Курской области. Он погиб 18 августа, когда лично возглавил контратаку штурмовой группы против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 23 февраля, Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России, якутскому штурмовику, младшему сержанту Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел украинского военного. Также глава государства вручил эту награду ефрейтору Марку Белопухову, генерал-майору Андрею Буйлову, подполковникам Ивану Гудкову, Андрею Николюку и Антону Струеву, лейтенанту Александру Пузанову, младшему сержанту Владимиру Сафронову, майорам Марату Тибилову, Евгению Белецкому и Андрею Филоненко.

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