Путин вручил медаль «Золотая Звезда» вдове Героя России Чебнева

Президент России Владимир Путин 6 марта встретился с вдовой Героя России Сергея Чебнева Ольгой. Глава государства вручил ей медаль «Золотая Звезда», которой ее погибший супруг был удостоен посмертно.

«Сегодня хотел бы вручить вам звезду Героя [России], которая была присуждена вашему мужу за подвиг, который он совершил, защищая Отечество, Россию, на курском направлении. Он и его товарищи воспрепятствовали движению противника к Курской атомной электростанции», — сказал президент.

Путин особо отметил, что Чебнев добровольно отправился в зону спецоперации, несмотря на то, что к тому моменту уже завершил профессиональную службу в армии. Впоследствии, будучи командиром батальона, офицер взял на себя руководство более крупными подразделениями в сложных условиях.

При этом герой защищал не только своих солдат, но и гражданское население, дав возможность мирным жителям уйти в безопасную зону, подчеркнул президент.

Как отмечается на сайте Кремля, Чебнев командовал батальоном 9-го мотострелкового полка. В августе 2024 года комбат Чебнев принял на себя руководство личным составом трех полков и в течение 12 дней возглавлял оборону села Малая Локня в Курской области. Он погиб 18 августа, когда лично возглавил контратаку штурмовой группы против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 23 февраля, Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России, якутскому штурмовику, младшему сержанту Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел украинского военного. Также глава государства вручил эту награду ефрейтору Марку Белопухову, генерал-майору Андрею Буйлову, подполковникам Ивану Гудкову, Андрею Николюку и Антону Струеву, лейтенанту Александру Пузанову, младшему сержанту Владимиру Сафронову, майорам Марату Тибилову, Евгению Белецкому и Андрею Филоненко.