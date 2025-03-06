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Эксперт назвал условие продолжения получения Украиной разведданных из США

Военный эксперт Стефанович: ЕС продолжит делиться с Киевом данными разведки США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Страны — участницы Европейского союза (ЕС), вероятно, продолжат негласно делиться с Украиной данными американской разведки, несмотря на соответствующий запрет со стороны США. Такое мнение научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Стефанович высказал в четверг, 6 марта.

По словам эксперта, хотя часть американских разведывательных данных и продолжит поступать на Украину от европейских союзников, это будет лишь «крошечный ручеек», а не вся «разведывательная машина», которая работала в украинских интересах еще в недавнем прошлом.

«Против нас работали спутники, самолеты, беспилотники, патрулирующие границы, радиотехническая разведка. <...> Теперь от этих данных у Вооруженных сил Украины останутся лишь маленькие кусочки», — сказал Стефанович в разговоре с Lenta.Ru.

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Ранее в этот день военный обозреватель Дэвис Экс заявил, что реактивные системы залпового огня HIMARS теряют эффективность на вооружении украинской армии без разведывательных данных США, передает RT.

Кроме того, он считает, что у Вооруженных сил Украины скоро могут закончиться и сами ракеты для установок HIMARS, пишет «Москва 24».

В свою очередь, газета The New York Times сообщила со ссылкой на представителей администрации американского лидера Дональда Трампа, что приостановка помощи Украине будет недолгой, если украинский лидер Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома, сообщает 360.ru.

Корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл 5 марта сообщил, что Вашингтон отключил Киеву систему оповещения о воздушных атаках и целеуказания для HIMARS, сообщается на сайте aif.ru.

В ходе встречи в Овальном кабинете 28 февраля между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также жизнями миллионов людей.

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