США отключили Киеву системы оповещения и целеуказатели для HIMARS

США отключили для Украины систему оповещения о воздушных атаках и целеуказания для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в 5 марта сообщил корреспондент журнала The Economist Оливер Кэрролл.

«Америка отключила ключевую линию связи для оповещения в [15:00 мск]. До этого: данные о нацеливании HIMARS. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов», — написал он на своей странице в Х.

Ранее, 5 марта, помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц не исключил возобновление помощи Украине в случае успеха в переговорах. Агентство Reuters сообщило 4 марта, что в Белом доме официально подтвердили приостановку США оказания военной помощи Украине.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что Вашингтон может возобновить поставки вооружения Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам. Он выразил мнение, что на фоне своего решения американская администрация хочет посмотреть, как Украина поведет себя.