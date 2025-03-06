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В МИД РФ назвали неприемлемыми передышки на фронте для ВСУ

Захарова: Запад хочет добиться передышки на фронте для ВСУ, это неприемлемо
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Страны Запада хотят добиться передышки для Украины, чтобы не допустить обвала фронта. Это неприемлемо. Об этом 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала действия Франции и Великобритании по предоставлению плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

«В реальности мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, важны твердые договоренности об окончательном урегулировании конфликта. Без них передышки или перегруппировки неприемлемы. Последние приведут лишь к возобновлению конфликта с новой силой, добавила дипломат.

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Агентство Reuters сообщило 4 марта, что Франция и Великобритания надеются разработать мирный план по Украине в ближайшие дни. По его данным, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер провели несколько отдельных телефонных разговоров с американским лидером Дональдом Трампом и главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Стармер анонсировал 2 марта планы Великобритании и Франции по работе над собственным планом мирного урегулирования конфликта. По его словам, переговоры будут включать в себя обсуждение того, где будет проходить граница Украины.

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