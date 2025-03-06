В МИД РФ назвали неприемлемыми передышки на фронте для ВСУ
Страны Запада хотят добиться передышки для Украины, чтобы не допустить обвала фронта. Это неприемлемо. Об этом 6 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала действия Франции и Великобритании по предоставлению плана мирного урегулирования конфликта на Украине.
«В реальности мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта», — сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, важны твердые договоренности об окончательном урегулировании конфликта. Без них передышки или перегруппировки неприемлемы. Последние приведут лишь к возобновлению конфликта с новой силой, добавила дипломат.
Агентство Reuters сообщило 4 марта, что Франция и Великобритания надеются разработать мирный план по Украине в ближайшие дни. По его данным, французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер провели несколько отдельных телефонных разговоров с американским лидером Дональдом Трампом и главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Стармер анонсировал 2 марта планы Великобритании и Франции по работе над собственным планом мирного урегулирования конфликта. По его словам, переговоры будут включать в себя обсуждение того, где будет проходить граница Украины.