Как эффективно подготовиться к ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — серьезное испытание для каждого выпускника школы, от его результатов во многом зависит вероятность поступления в тот или иной вуз. Поэтому важно подойти к подготовке со всей ответственностью, но при этом не жертвовать здоровьем ради результата. «Известия» рассказывают, как выбрать эффективную стратегию усвоения материала и улучшить свои результаты.

Методы подготовки к ЕГЭ: самостоятельные занятия, репетитор, курсы

Чтобы предэкзаменационный период прошел без стресса, важно выбрать удобный и наиболее эффективный формат подготовки, исходя из личных предпочтений школьника и бюджета семьи. Чаще всего выпускники останавливаются на одном из трех вариантов: самостоятельное обучение, занятия с репетитором и групповые подготовительные курсы. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы.

При самостоятельной подготовке школьник может составить гибкое расписание, отвечающее его потребностям. Кроме того, такой способ наименее затратен с финансовой точки зрения, так как почти не требует вложений: методические материалы, пробные тесты, тренажеры и инструменты для анализа ошибок есть в открытом доступе.

Однако самостоятельные занятия подходят только людям с высоким уровнем мотивации и дисциплины, способным планомерно следовать к поставленной цели без внешнего контроля. В противном случае такая подготовка не принесет пользы. Помимо этого школьникам бывает трудно разобраться в специфике экзаменационных заданий без помощи педагога, из-за чего они не всегда могут заметить неточности в своих ответах.

Занятия с репетитором подразумевают индивидуальную работу с наставником. Среди плюсов такого подхода — возможность без спешки разобрать все темы, вызывающие у учащегося затруднения. Репетитор будет внимательно следить за прогрессом подопечного и корректировать учебный план в соответствии с его запросами и потребностями. При этом педагог возьмет на себя поиск актуальных материалов, достоверных источников информации, анализ ошибок и подготовку различных тестов.

Главный недостаток работы с репетитором — стоимость занятий. За один академический час (45 минут) родители в Москве отдают от 1200 рублей и более. Цена зависит от опыта преподавателя, востребованности его предмета и других факторов.

Подготовительные курсы, как правило, представляют собой занятия в небольших группах под руководством высококвалифицированных преподавателей. Они могут проходить как в очном формате, так и онлайн, благодаря чему ученики не привязаны к месту проведения уроков. Наставники контролируют прогресс подопечных, проверяют домашнее задание, дают пробные тесты и комментируют их результаты. Кроме того, месяц курсов обойдется дешевле, чем тот же период подготовки с репетитором.

Среди минусов подготовки на курсах можно выделить недостаток индивидуального подхода к обучению. Несмотря на небольшой размер групп, у преподавателя может не хватить времени на работу с каждым учеником отдельно. Кроме того, онлайн-занятия могут быть менее эффективны из-за различных отвлекающих факторов — шума, уведомлений в соцсетях, домашних животных и т.д.

При необходимости можно совмещать разные методы подготовки. Например, самостоятельно заниматься предметами, которые легко даются, и разбирать сложные темы с репетитором или на курсах.

Как составить расписание подготовки к ЕГЭ

При подготовке к ЕГЭ важно составить сбалансированное расписание занятий и распорядок дня. В первую очередь следует ознакомиться с темами, которые могут встретиться на экзамене. Для этого пригодится официальный сайт ФИПИ, где публикуется подробная информация о содержании заданий по каждому предмету.

Затем нужно равномерно распределить материал на всё оставшееся время до экзамена. Крупные темы можно разделить на небольшие тезисы, чтобы их было легче запомнить. По каждому предмету рекомендуется составить список вопросов, которые вызывают наибольшее затруднение, чтобы разобрать их с репетитором или самостоятельно.

Чтобы не переутомиться, важно соблюдать режим сна и выделять время на отдых. Соблазн посвятить учебе весь день может быть велик, особенно если времени в обрез, а материала на усвоение еще много. Однако такой подход неэффективен в долгосрочной перспективе, так как способствует накоплению усталости. Поэтому рекомендуется уделять подготовке не более 3–4 часов в день, а также обязательно включить в расписание на неделю один выходной, полностью свободный от умственных нагрузок.

Как улучшить свои результаты при подготовке к ЕГЭ

Для успешной подготовки к ЕГЭ важно освоить не только теоретическую базу предмета, но и вникнуть в специфику экзаменационных заданий. Помочь в этом могут кодификаторы ФИПИ и тренировочные варианты тестов.

Как отмечают специалисты, регулярное решение типовых задач ЕГЭ значительно повышает шансы на получение более высокого балла. Благодаря этому школьник быстрее привыкает к формату заданий, лучше понимает, сколько времени ему нужно на выполнение первой и второй частей экзамена, учатся быстро и без ошибок заполнять бланки ответов.

Кроме того, такая отработка помогает довести до автоматизма решение тестовой части ЕГЭ, что значительно ускорит выполнение заданий и даст больше времени на сложную вторую часть.

Тренировочные варианты ЕГЭ также дают возможность выявить слабые места в знаниях выпускника и обозначить темы, которым следует уделить больше внимания. Анализ ошибок — важная часть подготовки, которой не стоит пренебрегать. После решения тренировочного варианта следует тщательно разобрать все неверные ответы и поработать над их исправлением. Если с этим возникают сложности, можно попросить помощи у учителя, репетитора или найти подробный разбор задания в интернете.

Во многих городах также проводятся пробные ЕГЭ, во время которых школьники решают тренировочные варианты в обстановке, полностью соответствующей настоящему экзамену. Благодаря таким тестам выпускник может проверить, насколько хорошо он справляется с заданиями в условиях ограниченного времени и стресса.

Помимо этого для улучшения результата при подготовке рекомендуется использовать методические пособия, дополнительную литературу по теме, различные гайды по решению конкретных заданий и сайты со вспомогательной информацией для учащихся. Однако важно выбирать только официальные ресурсы и проверенные источники, чтобы не столкнуться с ненадежным материалом.

Психологическая подготовка к ЕГЭ

Психологическая подготовка к ЕГЭ не менее важна, чем решение пробных тестов и усвоение теоретического материала. Чтобы стресс не взял верх в самый ответственный момент, необходимо научиться с ним бороться.

В первую очередь в течение всего предэкзаменационного периода следует соблюдать режим дня, не перенапрягаться и хорошо высыпаться. Полезно будет добавить в свое расписание физические нагрузки — занятия спортом, танцы, прогулки и т.д. Они помогут снизить тревожность и «проветрить» голову, переключившись с одного вида деятельности на другой.

Если во время подготовки возникает ощущение, что имеющихся знаний недостаточно, стоит взять перерыв и подумать о том, что уже было сделано для успешной сдачи экзамена. Можно перебрать в уме изученные темы, заглянуть в план занятий и отметить выполненные задачи. Признание своих заслуг, даже самых маленьких, — ключ к стабильной самооценке и уменьшению тревоги.

День перед экзаменом рекомендуется посвятить отдыху. Не стоит пытаться нагнать весь не пройденный материал за сутки или постоянно повторять изученное. Это усиливает не только стресс, но и усталость. В результате непосредственно на экзамене выпускник может забыть всё, что до этого хорошо знал.

Чтобы сконцентрироваться на заданиях во время экзамена, можно использовать простые дыхательные техники, переключить внимание, сосредоточиться на своих ощущениях или провести мысленное сканирование своего тела. Это поможет восстановить самообладание и снизить уровень тревоги.

Частые ошибки на ЕГЭ

Иногда баллы за экзамен выпускники теряют не только из-за неправильных ответов. Так, специалисты советуют строго следовать правилам оформления бланков: использовать только черную гелевую ручку, не вставлять пробелы или другие разделительные знаки без необходимости, писать печатными буквами в бланке № 1 и т.д. Для исправления неверных ответов из первой части в бланке есть отдельное поле, поэтому зачеркивать ничего не нужно.

Помимо этого нужно заранее определить, сколько времени уходит на решение обеих частей экзамена. Также необходимо выделить время на проверку, перенос ответов из черновика, иначе даже полностью решенный вариант могут не засчитать из-за нехватки времени.

После получения заданий рекомендуется распределить их по сложности, чтобы сразу ответить на все легкие вопросы и оставить время на более сложные.

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